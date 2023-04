SAINDON, Michèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Michèle Saindon, épouse de feu monsieur Jacques Létourneau, fille de feu Réal Saindon et de feu Marguerite Samson. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils : Nicolas (Nathalie Dumont) et Jean-Sébastien Létourneau (Stéphanie Fortin); ses petits-enfants : Maxime, Sarah-Maude (Dagobert Larochelle) et Eli-Rose Létourneau; son arrière-petite-fille : Louna Larochelle; ses frères et soeurs : feu Lise (Jacques Lavoie), Cyr (feu Francine Mercier), Nicole (feu Jacques Charest), Ginette (Paul Lemay), Céline (feu Michel Bouchard), Robert (Hélène Houde) et feu Francine (Émile Labbé); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Létourneau : feu Jean-Marc, Rose-Hélène et Florence; ainsi que Maude-Émilie et David-Etien Robitaille, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe du CRIC de Lévis et à celle des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/ ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera au :à compter de 9h30.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 30 avril à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".