MORILLON, Marthe



À l'IUCPQ, le 15 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Marthe Morillon, épouse de feu monsieur Richard Villeneuve. Elle était la fille de feu dame Marie-Anne Shields et de feu monsieur Thomas Morillon. Elle demeurait à Québec (St-Émile). La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale mardi 25 avril 2023 de 19h à 21h etjour des funérailles, de 11h à 13h45 et seront suivies duLa mise en terre aura lieu le samedi 27 mai 2023 à 11h40 au cimetière paroissial de St-Émile. Elle est allée rejoindre son cher époux et son fils bien-aimé, Simon. Elle laisse dans le deuil son filleul Stéphane, ses nièces: Lisa et Louisa Laliberté, ses beaux-frères et belles-soeurs: Gilbert (Monique Auclair), Denyse (feu Roger Auclair), les membres des familles Morillon et Shields, son ami Jean-Guy ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis.es. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca