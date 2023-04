SINCERNY, Denis



Le 16 avril 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Denis Sincerny, demeurant à St-Charles-Borromée et autrefois à Québec. Il était le conjoint de feu Jean Goyet. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Marielle (Yves Forest), Francine (Michel Melançon), feu André (Carmen Delangis), Marcel, Manon et Mario (Sylvie Adam); sa filleule Nathalie; ses neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 28 avril de 19h à 21h et le samedi 29 avril dès 11h au :L'Inhumation suivra au cimetière de Joliette.