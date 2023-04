GIGUÈRE, Pierre



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Pierre Giguère, survenu à Québec le 23 mars 2023 à l'âge de 83 ans. Il était le conjoint de feu Louisette Gaumond, le fils de feu Thérèse Hayfield et de feu Raymond Giguère. Une cérémonie intime sera annoncée à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Ann, Dany (Stéphanie Lefort), Katia (Hervé Dandjinou) et Pierre Junior Giguère (Ines Palazuelos); ses petites-filles : Laura Giguère (Mathieu Gagnon), Maryse Giguère (Edouard Jean-Demers) et Miriam Giguère Palazuelos; ses arrière-petites-filles : Livia Gagnon Giguère et Emmy Giguère Jean; sa sœur Francine Giguère (feu Renald Poulin); sa belle-sœur Lise Buteau (François Bleau, feu Jacques Giguère); son oncle Carl (feu Jeannine Hayfield) ses cousins Gary et Steve Mahar; ses neveux et nièces : Martin, Nancy, Nathalie et Line Giguère, Frédérick et Patrick Poulin ainsi que Jean-Maurice, Éric, Marie-Hélène et Isabelle Pépin. Aussi, il laisse dans le deuil ses amis très chers : Martin Lamonde, Daniel Nolet, Denis Demontigny, Philippe Labbé et plusieurs autres avec qui il a partagé sa passion de la pêche. Il est parti rejoindre ses parents, sa conjointe, ses sœurs : Lise et Hélène Giguère ainsi que ses frères : Jacques et Jean Giguère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.