5 broyeurs à glace (à prix d’ami!)pour concocter toutes vos boissons glacées

Pour concocter des cocktails et boissons qui vous donneront un avant-goût de l’été, ajoutez dans votre verre de la glace pilée.

Mieux que des glaçons

Photo tirée du site web tanguay.ca

La râpe à glace Hamilton Beach fabrique des cornets de glace concassée, des barbotines, des cocktails et des boissons exotiques, en y ajoutant simplement des glaçons, des sirops ou des jus de fruits, selon son parfum favori. Créer ses propres recettes personnalisées qui ajouteront de la saveur à l’été devient alors un jeu d’enfant.

tanguay.ca > 54,99 $

Bar d’été

Photo tirée du site web stokesstores.com

Votre bar estival ne sera pas complet sans l’ajout d’un distributeur de boissons glacées. Le modèle Arctic de thinkkitchen (1,1 litre) présente deux options pour ajuster la consistance de vos créations. Obtenez une glace plus fine, pour des boissons plus onctueuses et crémeuses, ou plus grossière, pour des boissons plus épaisses et plus glacées.

stokesstores.com > 59,99 $

Barbotine maison

Photo tirée du site web braultetmartineau.com

Une margarita et un daïquiri glacé dégustés au bord de la piscine ou une barbotine faite maison appréciée par les enfants se confectionnent avec un broyeur à glace comme celui-ci de Frigidaire. Les enfants prendront plaisir à regarder les glaçons être réduits en petits morceaux à travers le dessus en plastique transparent et certains pourront même être tentés de les déguster dans un cornet.

braultetmartineau.com > 59,99 $

Accessoire glacé

Photo tirée du site web kitchenaid.ca

Ce pilon à glace destiné aux batteurs sur socle KitchenAid permet l’obtention d’un granité à la texture douce et moelleuse. Il suffit de faire congeler de l’eau, du café, du jus ou du lait pour obtenir des glaçons qui seront ensuite pilés par l’appareil, avant de les ajouter à votre boisson préférée (café glacé, limonade maison, cocktail, barbotine, etc.) ou de les déguster à la cuillère avec le coulis et les garnitures de votre choix.

kitchenaid.ca > 99,99 $

Un brin de nostalgie

Photo tirée du site wayfair.ca

Cette machine à boissons d’allure rétro de Nostalgia sera la vedette de vos fêtes estivales, avec son réservoir à mélanger à double paroi (1 gallon) qui garde les boissons au frais et son bec verseur permettant à tous les invités de se servir. Ajoutez la glace, les liquides et actionnez l’appareil qui broiera la glace et mélangera la boisson. Se transporte facilement.

wayfair.ca > 190,61 $