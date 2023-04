5 idées créatives pour donner une deuxième vie à vos objets

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? C’est l’idée toute simple que les déchets d’une structure peuvent devenir les ressources utilisées pour en construire une autre. Ne sous-estimons pas l’immense impact environnemental (positif !) de cette idée : on peut ainsi créer une économie qui utilise beaucoup moins de ressources neuves.

Un des bienfaits de l’économie circulaire

Un des avantages : cela crée des circuits courts. On s’approvisionne chez nos voisins, les matériaux et ressources proviennent de lieux à proximité. On souffre donc beaucoup moins des perturbations de transport comme celles engendrées par la pandémie de la COVID-19. C’est aussi pour cela que le sujet a tant émergé au cours des dernières années. De nombreuses structures ne veulent plus dépendre de partenaires à l’autre bout du monde pour leurs matières premières.

Aux Affûtés, on applique ce principe au maximum dans nos activités. Par exemple, nous récupérons des chutes de bois d’ébénisterie qu’on réutilise pour donner des ateliers de fabrication d’objets en bois ; nous reprenons des bannières en vinyle de bord de terrain de tennis pour en faire des sacoches à vélo ; nous récupérons des petits morceaux de plexiglas pour fabriquer des cadres muraux.

Nos déchets deviennent des ressources pour d’autres : notre poussière de bois vient tapisser des poulaillers. Nos petites chutes de bois sont utilisées pour faire des feux en camps de vacances.

Quels matériaux peuvent être réutilisés ?

Une fois qu’on se met à réfléchir de manière circulaire, on découvre qu’il y a énormément de ressources avec lesquelles on peut être créatif. Voici une sélection de cinq matériaux auxquels on peut donner une deuxième vie ainsi que des idées de créations simples à réaliser qui nous inspirent. Si vous avez envie de vous lancer dans la réalisation de ces projets, faites une recherche rapide sur un moteur de recherche. Une panoplie de tutoriels sont à votre disposition !

Morceaux de tissus

Si vous avez des vieux vêtements ou des morceaux de tissus, vous pouvez les utiliser comme rembourrage pour fabriquer un pouf ou un coussin.

Photo fournie par François Mathieu

Marc de café

Le marc de café peut être ajouté dans la fabrication des savons, pour exfolier.

Pneus

Avec d’anciens pneus, l’entreprise Havaianas a créé un empire de la flip-flop. Mais plus simplement, vous pouvez fabriquer une ceinture avec d’anciens pneus de vélo.

Photo fournie par François Mathieu

Conserves et pots

Vous avez trop de pots et de conserves ? D’anciennes chaussures trouées ? Un ballon de basket percé ? Cela fait d’incroyables jardinières improvisées, pour toutes vos plantes.

Photo fournie par Brigitte.de

Étagère ou jardinière

Avec une ancienne étagère carrée ou une jardinière trop vieille, il est facile, en ajoutant branchage et grillage, de fabriquer un hôtel à insectes pollinisateurs dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Photo fournie par Trainworld.be

COMBIEN DE KILOS DE DÉCHETS ÉVITÉS ?

Encore sceptique quant aux conséquences positives que donner une deuxième vie à vos objets peut avoir ? Prenez le temps de compter le nombre de kilos de déchets que vous évitez avec vos actions sur une année. Quand vous prévoyez réutiliser un objet, pesez-le. Prenez en note son poids dans un carnet. À la fin du mois, comptabilisez le poids de vos déchets évités, puis faites le total à la fin de l’année. C’est un nombre dont on peut être fier ! Aux Affûtés, nous en sommes actuellement à 15 tonnes de déchets évités par année !