6 pourvoyeurs nous confient leurs techniques d’ouverture

Dès vendredi prochain, soit le 28 avril, la pêche à plusieurs types de truites et d’ombles débutera dans de nombreuses zones.

Fini les rêvasseries, les manieurs de canne pourront enfin se délier les membres et dévider leur moulinet.

Afin d’aider les lecteurs du Journal à bien débuter leur saison, j’ai demandé conseil à quelques aubergistes de la forêt, ainsi qu’à certains intervenants. Ils ont accepté de nous indiquer leurs meilleures astuces pour déjouer les diverses espèces de salmonidés au commencement de la période légale ou juste après la fonte des glaces dans les secteurs plus éloignés. Voici donc leurs recommandations :

OMBLE DE FONTAINE

Au cœur de la Mauricie, plus précisément à Trois-Rives, on découvre le terrain de jeu de plus de 110 km2 du Club Hosanna. Dans les 30 lacs où la clientèle peut tenter sa chance, c’est la truite mouchetée (omble de fontaine) qui est à l’honneur. La taille moyenne des spécimens capturés varie de 23 à 35 centimètres. Il n’est toutefois pas rare de croiser le fer avec des batailleuses de 500 à 700 grammes.

Selon le propriétaire Max Béland, pour déjouer la vigilance des mouchetées indigènes et ensemencées, il est astucieux de se servir d’une Lake Clear Wabbler ou bien d’une Williams W50 argent et bleu ou argent et rouge. Un bas de ligne de 18 pouces garni d’un ver de terre sera tout indiqué à cette période et on le rallongera au fil de la saison. Les imitations de salamandres sous forme de Woolly Bugger noires ou chartreuses, de 2 ou 3 pouces, fonctionnent également très bien près des berges et des structures rocheuses. Dès que le brassage printanier sera terminé, l’action sera à son comble. Pour en apprendre davantage, visitez le site clubhosanna.qc.ca ou composez le 819-646-5244.

TOULADI

Le réservoir Cabonga est un lac de barrage situé dans la réserve faunique La Vérendrye. Il a une superficie totale de 677 km2 et de 484 km2 si on exclut ses nombreuses îles. Deux émissaires alimentent cette vaste étendue d’eau, soit la rivière Gens de Terre et la rivière des Outaouais. Dans la portion du lac des Écorces, il y a une pourvoirie qui offre ses services depuis les années 20, le Pavillon Bark Lake.

Selon le nouveau propriétaire depuis quatre ans, Marc Philion, la méthode la plus productive pour berner les truites grises consiste à pêcher à la traîne avec un poisson nageur imitant un éperlan. On exploite un Smithwick, un Thinfin, un Cotton Cordell Red Fin, ou autre, le long de la rive dans moins de 3,5 mètres de profondeur. La pêche au lancer avec des petits jigs garnis d’un corps souple produira également d’excellents résultats, tout comme la traîne avec des offrandes métalliques telles la Syclops, la Whitefish, la Mooselook Wobbler, etc. Il est même possible de se servir d’un downrigger qu’on exploitera près des premiers escarpements. Pour en apprendre davantage, visitez le site pavillonbarklake.com ou composez le 819 639-1744.

OUANANICHE

Dans les Hautes-Laurentides, à Sainte-Véronique, on retrouve un superbe plan d’eau qui porte le nom de lac Kiamika. Plusieurs amateurs lui donnent également l’appellation de réservoir Kiamika. Il a un pourtour de 170 kilomètres et une longueur totale de 17 kilomètres. Outre les brochets, les grises et les moulacs, c’est la ouananiche qui est la reine incontestée des lieux. Des spécimens pesant d’un à trois kilos y sont souvent interceptés avec des trophées passant la barre des six kilos. La pourvoirie Cécaurel est la principale porte d’entrée du Kiamika.

D’après les informations recueillies auprès du guide du secteur, Marc-André Paquette, le meilleur moyen pour leurrer ces magnifiques saumons d’eau douce à ce temps de l’année consiste à se servir de streamers imitant l’éperlan. Les teintes foncées variant du noir au mauve seront particulièrement productives. Il se sert d’une soie calante ou à bout lesté pour cibler la sortie des ruisseaux ou bien les grandes pointes de roches qui réchaufferont l’habitat à proximité. Lors des journées dégagées avec un beau ciel bleu, Marc-André tentera sa chance plus en profondeur. Les poissons nageurs et les cuillères peuvent générer de bons résultats quand les eaux sont brouillées. Pour en apprendre davantage, visitez les sites cecaurel.ca ou guidepechemapaquette.com, ou bien composez le 819 275-2386.

TRUITE ARC-EN-CIEL

À moins de 75 minutes de l’autoroute métropolitaine, dans les Laurentides, non loin de la station de ski Mont-Blanc à Saint-Faustin, on découvre la pourvoirie la plus près de Montréal, soit celle du Lac Berval. De nombreux passionnés s’y rendent pour une pêche à la journée ou avec hébergement dans l’un de ses huit chalets. Toutes les deux semaines, le propriétaire enrichit les eaux de son lac principal avec plus de 800 batailleuses affichant les coloris de l’arc-en-ciel. Leur poids varie de 500 grammes à 3 kilos.

Selon le gérant, Michel Bertrand, l’approche la plus productive consiste à longer les bords où il y a de nombreuses cachettes sous forme de branches et de structures végétales. Les petites Toronto Wobbler et les Lake Clear Wabbler auxquelles on a ajouté un bas de ligne de 18 à 24 pouces avec un bout de lombric, volent souvent la vedette. Les devons miniatures, les micros tubes et Nymphes Twister font réagir eux aussi de multiples ogresses. Pour en apprendre davantage, visitez le site pourvoiriedulacberval.com ou composez le 514 991-1247.

TRUITE BRUNE

Quand on souhaite se mesurer à l’espèce de salmonidé reconnue comme étant la plus méfiante, on a drôlement intérêt à s’adresser à un spécialiste. D’ailleurs, le guide Alain Pelletier propose ses services en Estrie, surtout au lac Memphrémagog. Lorsque ses clients et lui pourchassent les brunes, ils ciblent des profondeurs de 2 à 3 mètres, idéalement à proximité des pointes où l’eau se réchauffe plus rapidement. Il se servira de dériveurs de surface pour éloigner ses présentations de 35 à 50 mètres de l’embarcation afin de n’apeurer aucun spécimen lors de son passage avec son bateau. Alain nouera un petit poisson nageur de 5 ou 6 cm ou un streamer Pink Lady, JR Cisco, Memphrémagog Smelt, Mickey Fin, etc. Il exploitera ses mouches artificielles avec un fluorocarbone ou avec une soie flottante. Pour en apprendre davantage, visitez le site guidedechasseetpeche.com ou composez le 819 574-5297.

Bonne pêche et bon début de saison à tous !

