MATHIEU, Damien



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Damien Mathieu, survenu à Québec le 12 avril 2023. Il était l'époux de madame Lise Proteau, le fils de feu Rose Aimée Morin et de feu Jean Mathieu. Il habitait à Québec. Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Outre son épouse, monsieur Mathieu laisse dans le deuil sa fille et son fils : Vika (Justine Bilodeau) et Martin; ses petits-enfants : Alec, Leia, Zivanka, Logan, Raphaêlle et Frédérique; sa belle-fille et son beau-fils : Johanne-Alexandrine (Alain St-Pierre) et Stéphane (Jean-François Robichon); ses petits-fils par alliance : Marc-Antoine et Alexandre (Chloé Gauthier); ses sœurs : Hélene, Gisèle et Lina; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Proteau : Georges (Jeanne D'Arc Plante), Colette (Gérard Goudreault), Yvon (Lynda Drouin) et Diane ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués, leur aide et leur humanité."Tu as été un musicien hors pair et un magicien des notes. Nous t'imaginons charmer les anges comme tu as accompagné nos vies de magnifiques mélodies."Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.