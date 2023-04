CHABOT, Soeur Clémence o.s.u.



Aux Jardins d'Évangéline, le 17 avril 2023, à l'âge de 90 ans et 11 mois dont 68 ans de vie religieuse est décédée Soeur Clémence Chabot, Ursuline (Sainte-Clémence), fille de feu Juste Chabot et de feu Lucia Dupont. Elle était native de Sainte-Justine de Bellechasse.Les Ursulines et la famille recevront les condoléances à l'église à compter de 13 heures. L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre les membres de sa famille religieuse, soeur Clémence laisse dans le deuil sa soeur Thérèse, plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Dans la paix, elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Roland (feu Thérèse Langlois), Lilianne (feu Camille Fortier), Gisèle (feu Joseph Pelligrini), Gaston, Guy (Joyce Hitchcock) et Réal. Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison des soins des Jardins d'Évangéline) qui ont accompagné Soeur Clémence avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de soeur Clémence ou par des dons à Les Oeuvres Marie-Guyart, 20 rue des Dames-Ursulines, Québec (Qc) G2B 2V1. Des formulaires seront mis à la disposition à l'arrière de l'église.