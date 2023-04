LAVOIE, Jean-Guy



À l'infirmerie de la Résidence-Notre-Dame-de-Richelieu, le 10 mars 2023, est décédé à l'âge de 90 ans, le père Jean-Guy Lavoie, o.m.i., fils de feu Auguste Lavoie et de feu Ernestine Thibeault. Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Romuald (feu Lucille Labrie), Marc-André (feu Paula Labbé), feu Honorius (feu Huguette Albert), Gisèle (feu Gérard Martin), feu Monique, feu Florence (feu Réjean Caya), feu Raymond, feu Ludovic (Ginette Proulx), Onil, Denise (Carol Santerre), Georgette (Auger Lepage), feu Evelyne (feu Pierre Loiselle), Diane (feu Jean-Paul Proulx), ainsi que de nombreux neveux et nièces.Ses cendres seront inhumées au cimetière Oblat de Richelieu à une date ultérieure.