LABBÉ, Lorenzo



À Québec, le 16 avril 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Lorenzo Labbé, époux de dame Jacqueline Giroux. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/72829 Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Annie (Richard Staley); ses petits-enfants : Ethan et Jonathan; sa mère Jeanne D'Arc Labbé (feu Eudore Labbé); ses sœurs et son beau-frère : Aline (feu Raynald Gosselin), Juliette (Jacques Parent); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Giroux : feu Marcel (Suzanne Chantal), Sr Thérèse n.d.p.s, feu Roger (Diane Morin), Rosaire (Marthe Allard), Jean-Guy, Jeanne D'Arc (Pierre Paquet), Noël (Rachel Morin), Cécile, Rose, Aline (Yvon Blouin); sa filleule Anne Bédard, ses ami(e)s Lisette et Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et à ceux de l'IUSMQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, par téléphone au 418 657-5334 / www.fqc.ca