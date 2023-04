POISSON, André



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur André Poisson. Il était l'époux de madame Luce Ranger. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Luce, ses enfants Éric (Meirong Li) et Marie-Andrée, sa sœur Denyse Poisson (Yvon Archambault), son frère (feu Jacques Poisson) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les infirmières Chloé Lévesque-Gagné, Allyson Albert du CIUSSCN et Émilie Gendron du GMF-U 4B ainsi que le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les soins exceptionnels.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Michel-Sarrazin, 124- 801, Grande Allée Ouest, Québec, G1S 1C1, www.michel.sarrazin.ca