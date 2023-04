MARCEAU, Huguette



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 11 avril 2023, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédée madame Huguette Marceau, épouse de monsieur Lionel Gilbert, fille de feu madame Cécile Verreault et de feu monsieur Aurélien Marceau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en, dès 13h., suivi de l'inhumation dans le cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric et Nicolas (Annie Pelletier); ses petits-enfants: Vanessa, Mathias, Danika, Naomie et Steffie-Ann; ses arrière-petits-enfants: Chloé, Élodie et Skye; ses frères et soeurs: Marcel (Rita Ouellette) et Rosaire (Claudette Vallée); ses beaux-frères et belles-soeurs: Roger (feu Christianne Blais), Maurice (Lyne Cantin), Richard (Johanne Mercier), Louise (Jean-Guy Langlois), Jacques (Sylvie Baribeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami.e.s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses beaux-parents Édouard Gilbert et Jeanne Roy et son beau frère Aimé (feu Armande Tremblay). La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage, du Centre d'hébergement-Saint-Jean-Eudes, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec à l'adresse suivante: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.