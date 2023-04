BÉDARD, Jeannine Giasson



Au CHSLD St-Augustin, le 14 avril 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannine Giasson, épouse de feu monsieur Jean-Marc Bédard, fille de feu madame Adrienne Careau et de feu monsieur Maurice Giasson. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Line), Lise (feu Claude), Daniel (Manon), Denis (Ginette), André (Lucette) et Christine (Étienne) ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Lisette (feu Camille), son frère Jean-Marc (feu Diane), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard ainsi que ses neveux et nièces. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h30 à 10h45.La famille remercie le personnel du CHSLD de Saint-Augustin à Courville pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/