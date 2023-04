Photo courtoisie

Bravo à René Moisan, bénévole à la Maison Michel-Sarrazin depuis plus de 13 ans, qui a reçu le Prix Hommage bénévolat-Québec, dans la catégorie « Bénévole », pour son engagement significatif envers les concitoyennes et concitoyens. Félicité au nom du gouvernement du Québec par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau (photo), M. Moisan a été invité à la cérémonie officielle de remise des prix Hommage bénévolat-Québec, cette semaine, à l’hôtel du Parlement du Québec. Depuis plus de 13 ans, René Moisan est bénévole aux soins à la Maison Michel-Sarrazin. Dévoué et bienveillant auprès des personnes malades et leurs proches, il souhaite, à travers son bénévolat, prendre le temps d’écouter, toucher, regarder, apprécier la vie et l’enrichir au contact de l’autre. De plus, M. Moisan s’implique aussi au sein des conseils d’administration de la Maison et de la Fondation Michel-Sarrazin.

Médaille du Lieutenant-gouverneur

Photo courtoisie

Louise Moisan, bénévole à l’Entraide communautaire et l’Aide à domicile Le Halo de Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières, a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, le 8 avril dernier, afin de souligner ses 50 ans de bénévolat. Retraitée de la Banque Nationale du Canada où elle a travaillé pendant 28 ans, Mme Moisan a aussi œuvré ou œuvre encore bénévolement pour les Filles d’Isabelle, le Club Kiwanis (avec son mari Gaston), Héma-Québec, la fabrique de sa paroisse (marguillière et bénévole à la messe pour la lecture et lors des services funéraires), cuisinière au camp de scout annuel dans son patelin, entre autres. On rapporte que Mme Moisan, femme de tête et de cœur, n’a jamais hésité pour lever la main et la tendre vers l’autre. Sur la photo, Louise Moisan en compagnie de l’honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec.

Une place pour les vieux appareils électriques

Photo fournie par la Collecte

La Collecte Verte sera de retour demain. Présenté par la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, l’événement bisannuel récupérera gratuitement le matériel désuet électrique, informatique ou électronique de 10 h à 16 h. Le chapiteau sera ouvert à tous (citoyens ou entreprises) dans le stationnement du siège social de la Caisse, au 2287, avenue Chauveau, beau temps mauvais temps. Pour savoir ce qui sera accepté ou non, la règle est simple : tout ce qui fonctionne avec une pile ou qui se branche sera trié méticuleusement et recyclé afin de réutiliser les matières premières. L’événement phare de l’organisme à but non lucratif Les Collectes Vertes donne un coup de pouce aux citoyens de Québec depuis 2010. La Collecte Verte du printemps est réalisée dans le contexte du Jour de la Terre. C’est maintenant plus de 431,9 tonnes qui ont été détournées de l’enfouissement. Les citoyens qui se déplaceront pour la cause auront la chance de participer à un concours. Le grand prix, d’une valeur de près de 750 $, sera offert par l’entreprise fondatrice de l’événement, 1-800-GOT-JUNK?. Pour plus d’informations, visitez CollecteVerte.ca

Anniversaires

Photo fournie par IMAGO

Jimmy Jolicoeur (photo), conseiller principal, chez Imago Communication, 52 ans... Jeffrey Dean Morgan, acteur américain de cinéma et de télévision connu pour son rôle de Negan dans la série The Walking Dead, 57 ans... Danielle Sauvageau, ex-entraîneuse de l’équipe féminine de hockey du Canada, 61 ans... Me Luc de la Sablonnière, avocat associé chez Morency, 61 ans... Richard Renaud, vice-président opérations, Les Contrôles Cristal, 68 ans... Peter Frampton, chanteur, guitariste et compositeur britannique, 73 ans... Louise Harel, femme politique québécoise, 77 ans... Jack Nicholson, acteur américain, Oscar du meilleur acteur en 1976 et en 1998, 86 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 22 avril 2022 : Guy Lafleur (photo), 70 ans, le légendaire joueur de hockey des Canadiens de Montréal, qui a aussi joué pour les Rangers et les Nordiques... 2021 : Henry Adrian Garrett Jr., 78 ans, surnommé « Smokey », joueur et entraîneur de baseball professionnel américain... 2020 : Louis Haché, 95 ans, considéré comme l’un des plus grands romanciers acadiens... 2018 : Keith Ashfield, 66 ans, député fédéral (Parti conservateur) de la circonscription de Fredericton de 2008 à 2015... 2017 : Michele Scarponi, 37 ans, coureur cycliste italien, vainqueur du Tour d’Italie 2011... 2016 : Yvon Charbonneau, 75 ans, ex-syndicaliste (CEQ) et politicien (1994-2004)... 2014 : George Harry Heilmeier, 77 ans, ingénieur américain, inventeur de l’affichage à cristaux liquides... 2013 : Richie Havens, 72 ans, musicien américain... 2008 : Ed Chynoweth, 66 ans, ex-président de la LHJMO et de la LCH... 2008 : Paul Davis, 60 ans, chanteur et compositeur américain... 2006 : D’Iberville Fortier, 80 ans, homme politique et diplomate canadien... 2005 : Stéphane Provost, 37 ans, juge de ligne dans la LNH pendant 10 ans (695 matchs en saison régulière)... 1994 : Richard Nixon, 81 ans, 37e président des États-Unis... 1985 : Jacques Ferron, 64 ans, médecin et écrivain, fondateur du parti Rhinocéros.