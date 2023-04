En 1928, le héros Charles Lindbergh accomplissait une mission de sauvetage à Québec

Bien avant de quitter New York en catastrophe en direction de Québec, Charles Lindbergh avait assuré sa place dans l’histoire. Ce fils de politicien a quitté l’armée de l’air des États-Unis en 1924 pour se mettre au service du courrier aérien.

Il faut se souvenir qu’à la fin de la Première Guerre, l’aviation effectue des bonds de géants. L’expertise développée pendant le conflit conduira à des applications dans la société civile.

Un héros pour en sauver un autre

En 1927, à bord du désormais célèbre Spirit of St. Louis, un avion construit par la Ryan Airline Company, il réussit à relier New York à Paris, réalisant le tout en solitaire et sans escale. L’exploit a nécessité 33 h et 30 min, soit un trajet de 5800 km au terme duquel il se pose devant une foule de 200 000 personnes à l’aéroport Le Bourget.

C’est donc auréolé du statut de héros, récompensé et décoré que l’aviateur s’est envolé à destination de Québec en 1928 à partir du Curtiss Airport de Long Island. Il s’est porté volontaire pour une mission imaginée par John D. Rockefeller et le Rockefeller Medical Institute de New York.

Photo du Domaine public

Mais qui donc est suffisamment connu et influent pour jouir de l’appui de Rockefeller ? Un autre aviateur ami de Charles Lindbergh.

Photo fournie par la Bibliothèque du congrès

Floyd Bennett, vétéran de la Première Guerre et pilote au sein de la marine américaine, s’était lui-même démarqué en 1926 en contribuant à un projet financé par John D. Rockefeller. Associés à Richard E. Byrd, ils furent les premiers à rejoindre le pôle Nord en avion, ce qui leur valut la médaille d’honneur.

Visite remarquée, mais fin tragique

La mission confiée à Lindbergh consiste à acheminer un sérum à l’hôpital Jeffery Hale. L’hôpital était à ce moment-là situé sur le boulevard Saint-Cyrille (aujour­d’hui René-Lévesque) où il est demeuré jusqu’en 1955.

Photo fournie par Wikimedia Commons

Bennett y avait été relocalisé pour favoriser le déploiement de tout un arsenal pour lui sauver la vie. Atteint d’une sévère pneumonie, le pilote avait aggravé son état en participant à l’opération de sauvetage de trois autres aviateurs allemands ayant eux aussi effectué un vol transatlantique.

Leur avion s’était écrasé sur l’île Verte. Fier représentant d’une confrérie tissée serrée, Bennett a alors démontré un courage et un esprit de solidarité peu communs.

Il va de soi que les habitants de la ville de Québec ont été impressionnés par toute l’activité entraînée par l’arrivée de Bennett, puis par l’atterrissage sur les plaines d’Abraham du célèbre ­Lindbergh.

Si on a honoré la présence du héros, la mission s’est avérée un échec. Malgré un vol difficile, un exploit en soi, Lindbergh ne put rien pour son ami, qui décéda une journée après sa visite.

Photo fournie par la Cradle of Aviation/New York Heritage

Peu après le décès de Bennett, le maire de New York, Fiorello La Guardia, honora la mémoire de Bennett en attribuant son nom au premier aéroport commercial de la ville, le Floyd Bennett Field.