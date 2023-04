En ligne avec Jean-François Houle

Jean-François Houle est né à Charlesbourg à l’époque où son père, Réjean Houle, évoluait avec les Nordiques de Québec. Il s’est expatrié à Lake Placid, aux États-Unis, pour terminer son école secondaire afin de pouvoir apprendre l’anglais.

Ce n’était pas facile pour lui de quitter la maison à l’âge de 16 ans, mais comme il m’a si bien expliqué, son séjour à Lake Placid lui a ouvert les portes à titre de joueur de hockey vers l’université américaine Clarkson, où il a obtenu son diplôme en administration des affaires.

Jean-François, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval, est content de voir les joueurs de sa formation se joindre au Canadien, mais surtout fier d’eux quand ils ont du succès dans leur vie, une fois leur carrière terminée.

Tes parents t’ont inculqué les valeurs de la vie.

Mon père, Réjean, et ma mère, Micheline, ont influencé ma vie chacun à leur manière. Mes parents m’ont transmis leurs valeurs, dont l’importance du travail et le respect des autres, ce qui m’a aidé dans ma vie.

La patinoire du Forum était ton terrain de jeu.

Mon père m’amenait souvent quand il pratiquait au Forum. Après les pratiques, avec les enfants de Guy Lafleur, Yvon Lambert, Steve Shutt et Jacques Laperrière, on s’amusait sur la patinoire du Forum. Aujourd’hui, Martin, le fils de Jacques Laperrière, est l’un de mes adjoints avec le Rocket.

Tu aimais mieux la période de réchauffement que le match.

Lors de la période d’avant-match, je me trouvais avec les autres enfants des joueurs près de la baie vitrée pour voir mon père. Il était proche, je pouvais le voir patiner et effectuer ses lancers. Durant le match, j’éprouvais plus de plaisir dans le salon des femmes.

Tu te considères comme choyé.

Quand ton père fait carrière dans la LNH, c’est très difficile pour lui d’être continuellement à la maison. Cependant, j’ai réalisé vers l’âge de 14 ans qu’il m’avait fait vivre des choses que d’autres jeunes m’enviaient, dont patiner sur la patinoire du Forum.

Ta mère est la pierre angulaire de la famille.

Ma mère, Micheline, a toujours été présente pour mon frère, Sylvain, ma sœur, Annie, et moi. Maman ne se plaignait jamais, même si elle devait nous conduire à nos activités.

Tu as grandi à Beaconsfield, Maple Grove et LaSalle.

Nous habitions à Beaconsfield lorsque mon père jouait pour le Canadien, à Maple Grove et aussi à LaSalle quand il a commencé à travailler pour la brasserie Molson.

Tes parents sont des rassembleurs.

Je ne peux pas oublier les nombreuses soirées à Beaconsfield, car souvent mes parents étaient les hôtes des coéquipiers de mon père avec le Canadien. Après sa carrière dans la LNH, mes amis et ceux de mon frère et de ma sœur se retrouvaient au bord de la piscine familiale à LaSalle. Ma mère s’assurait qu’il ne manquait pas de nourriture.

Était-ce beaucoup de pression pour toi que ton père joue pour le Canadien ?

Mon père me parlait rarement de ses exploits avec les Nordiques et le Canadien, malgré le fait qu’il a gagné cinq coupes Stanley. Il aimait plutôt me parler de ses anciens coéquipiers, que j’ai appris à connaître grâce à lui.

Henri Richard est devenu ton idole.

Rien qu’à entendre les anciens Canadiens parler d’Henri Richard, il est devenu mon idole. Au fil des années, chaque fois que j’ai croisé Henri, j’ai été impressionné par l’homme.

Tu as volé de tes propres ailes.

Papa n’a jamais discuté avec moi de mes plans de match comme joueur ou entraîneur. Il m’a laissé voler de mes propres ailes. Cela m’a permis de me lier d’amitié avec Todd White qui a évolué dans la LNH et Philippe Lecavalier qui est devenu un agent de joueurs.

Comment se passaient les vacances estivales ?

Nous allions à l’occasion à Disney World, mais pour moi, des vraies vacances, c’était d’aller à la pêche à Rouyn-Noranda et passer de beaux moments avec mes grands-parents.

Tu participais à des écoles de hockey.

L’ancien recruteur du Canadien, Gilles Laperrière, et Pit Laflamme dirigeaient une école de hockey à Rouyn-Noranda. J’étais bien meilleur aux écoles de hockey que sur les bancs d’école, car j’étais un enfant agité qui préférait les activités dans le gymnase.

Ton premier emploi était chez McDonald’s.

À quelques occasions, j’ai été nommé l’employé du mois. Aujourd’hui, je maîtrise l’art de faire cuire des hamburgers. Ensuite, pendant plusieurs étés, j’étais le préposé au service à la loge Molson au Stade olympique lors des matchs des Expos.

Décris-moi ta « BMW ».

(J’entends un rire) Jusqu’à l’âge de 19 ans, j’utilisais le transport en commun à Montréal avant de me procurer ma première voiture, une Dodge Néon. Alors ma BMW était mon moyen de transport, c’est-à-dire : « Bus, Metro & Walk ».

Blair Mackasey et Joël Bouchard ont joué un rôle important dans ta vie.

Je fréquentais le Collège Sainte-Anne, lorsque Blair m’a invité à me joindre à la formation midget AAA des Lions du Lac St-Louis. C’était le début de ma route vers une carrière universitaire américaine. Après ma carrière de hockeyeur professionnel, je suis devenu entraîneur adjoint avec la formation universitaire Clarkson. Quelques années plus tard, un poste s’est ouvert avec l’Armada et Joël m’a engagé.

Tes enfants sont nés dans trois États américains différents.

Emma est née en Louisiane, Noah, à Potsdam N.Y, et Lucy, à Bakersfield en Californie. Mes deux plus vieux enfants sont allés à l’école française à Boisbriand. Je suis fier que nos enfants parlent le français.

Ta future épouse a quitté La Nouvelle-Orléans pour te rejoindre à Fredericton.

Lorsque j’étais en Nouvelle-Orléans, j’ai fréquenté Mia. Je jouais au hockey dans l’ECHL. Quand elle a accepté de venir me rejoindre à Fredericton, je me suis dit que c’était une femme exceptionnelle et que je devais l’épouser. Cette année, nous célébrons notre 22e anniversaire de mariage.