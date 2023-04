En visite à Bordeaux, Marchand rêve à une phase 3 du tramway

BORDEAUX | En constatant la popularité du tramway de Bordeaux, le maire de Québec estime qu’il faut montrer aux citoyens une vision d’avenir du réseau structurant et réfléchir déjà à une phase deux, et même trois.

En mission en Europe, Bruno Marchand a rencontré hier les représentants de Bordeaux Métropole, ainsi que le maire Pierre Hurmic, qui lui ont détaillé l’évolution du tramway dans leur ville, dont Québec s’est beaucoup inspirée pour créer le sien.

Vingt ans après la mise en service du réseau qui sera complété sous peu avec la dernière branche vers l’aéroport, Bordeaux fait maintenant face à d’autres enjeux. Malgré certaines critiques à travers le temps, le réseau est victime de sa popularité.

« Pour les habitants, c’est tramway, tramway, tramway. Ils en oublient presque le bus, ce qui est un problème », a relaté Béatrice de François, élue et vice-présidente de Bordeaux Métropole.

Ce qui fait dire au maire de Québec qu’il faut prévoir l’ensemble de la trame de mobilité à Québec.

« Ils avaient sous-estimé l’utilisation du tramway. Il faut déjà entamer une réflexion sur la façon dont on va se déployer. On ne peut pas attendre encore 10 ans pour qu’il y ait une phase deux ou trois. C’est important notamment pour bien desservir les gens du nord de la ville. »

Ainsi, des quartiers comme Lebourgneuf, Saint-Émile, Charlesbourg, Vanier, de même que des pôles d’attraction comme les gares de train et l’aéroport, doivent être desservis. Bordeaux n’avait pas prévu de desservir les gares, à l’origine, rappelle-t-il, et il a fallu corriger en cours de route.

Il se dit convaincu que les citoyens de Québec aimeraient savoir quelle est la vision de la mobilité à long terme, que ce soit par les phases subséquentes du tramway ou par l’ajout d’autres modes, comme le service rapide par bus. « C’est quoi notre vision pour nous amener en 2040 ? »

Bordeaux a vécu une croissance de la population, tout comme Québec, et cela se poursuivra, avec des dizaines de milliers de déplacements supplémentaires. Si on attend que cela se concrétise, « il va être trop tard pour construire des infrastructures solides ».

La préparation permet aussi de prévoir le financement. « On va en avoir, des besoins de financement. »

Tramway, vélo, bateau

Bruno Marchand a lui-même utilisé hier la panoplie de transports collectifs et actifs qui sont offerts à Bordeaux. Tramway, vélo libre-service, navette fluviale.

Ce dernier mode est d’ailleurs sous-utilisé à Québec et Lévis, selon lui. Il y aurait lieu de mieux exploiter la voie du fleuve, dit-il. « Je pense qu’on devrait accélérer. »

Le maire a aussi visité un atelier et un centre d’entretien du tramway, opéré par le géant Keolis, qui lui a permis de voir de ses yeux une installation et ce que ça représente comme matériel et technologie.

On peut même s’y asseoir dans un simulateur de conduite, pour la formation des chauffeurs. « C’était intéressant de mettre la théorie et de le voir en vrai », a-t-il commenté.

LES QUARTIERS POTENTIELS DE QUÉBEC À DESSERVIR PAR LES FUTURES PHASES

Lebourgneuf

Charlesbourg

Vanier

Saint-Émile

L’aéroport

La gare de train

Le maire songe à réduire la place de l’automobile au pôle Chaudière

BORDEAUX | Inspiré par les nombreux lieux piétonniers à Bordeaux, le maire Bruno Marchand réfléchit à la possibilité de limiter la place de l’auto dans le futur quartier qui entourera le pôle Chaudière, terminus du tramway.

La visite d’un quartier revitalisé autour d’une gare de train a alimenté la réflexion du maire de Québec.

À Euratlantique, l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France avec plus de 730 hectares sur trois communes, on construit des quartiers où on peut habiter, travailler, se déplacer, faire ses courses.

Les pistes cyclables ont leur importance, de même que les parcs publics. On veut y loger 50 000 personnes d’ici 2030.

Un stationnement pour tous

Dans l’espace visité, près de la gare Saint-Jean à Bordeaux, on ne prévoit pas de case de stationnement au pied des logements, mais plutôt un seul stationnement étagé, où les places ne sont pas réservées, et qui pourrait être reconverti en espaces à bureaux, s’il devient moins utilisé.

Ce qui pourrait bien arriver. Avec l’arrivée de sièges sociaux sur le site, et le train à proximité, la directrice d’Euratlantique, Valérie Lasek, a remarqué une baisse fulgurante de l’utilisation de la voiture, qui est passée de 85 % à 35 %.

Bruno Marchand en tire notamment des idées pour le pôle Chaudière, là où sera aménagé le centre d’entretien et terminus du tramway, près du IKEA.

Occasion rare

On pourrait en effet choisir de le construire en réduisant au minimum la présence de l'auto.

Il est rare, dit-il, d’avoir l’occasion de planifier un quartier à partir de zéro. Il veut saisir cette chance. Les réflexions ne sont pas terminées, mais c’est une possibilité.

« On n’est pas en train de dire que tout le monde à Québec devrait vivre de même. Ceux qui habiteraient dans ce quartier bénéficieraient d’une nouvelle façon de se déplacer. [...] Je pense qu’il faut être novateur dans le secteur Le Gendre, il faut être avant-gardiste. Il faut créer un quartier qui va attirer des jeunes qui ont envie de vivre différemment. »

Rues piétonnes

À Bordeaux, dans le centre historique, de nombreuses rues sont piétonnes et très fréquentées.

Les pistes cyclables sont tellement populaires que cela cause des maux de tête à l’administration municipale, qui cherche des solutions pour leur faire de la place dans les rues étroites, notamment en supprimant des stationnements.

« Les infrastructures ne suffisent plus », explique Karine Mabillon, directrice générale mobilité à Bordeaux Métropole.

Pour Bruno Marchand, c’est la direction dans laquelle il faut aller, pour rattraper le « retard » que Québec a pris dans ce domaine et rester attractive.

Cela amène de l’achalandage, des commerces, de la revitalisation, un dynamisme, a-t-il constaté à Bordeaux.

« Il faut se servir de ces exemples, pour qu’on ait le courage de le faire. C’est le temps de le faire. »