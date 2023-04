Floride: Fort Myers, Fort Myers Beach, Sanibel et Captiva, 6 mois après Ian

L’ouragan Ian qui a touché la côte ouest de la Floride le 28 septembre 2022 a ravagé plusieurs régions prisées des Québécois, dont celles de Fort Myers Beach et des îles Sanibel et Captiva, en plus d’avoir fait 156 victimes. Le National Hurricane Center a d’ailleurs révélé dernièrement qu’il s’agissait de l’ouragan le plus coûteux de toute l’histoire de la Floride, soit 109 milliards $.

Six mois plus tard, où en est la côte ouest floridienne ? Est-ce que les touristes peuvent désormais s’y rendre et profiter des plages de sable blanc qui ont fait sa renommée ? Qu’en est-il de Fort Myers, cette petite ville animée et réputée pour son charme et ses nombreux édifices historiques ? Bref, sont-elles des destinations à ajouter à votre carnet d’adresses pour vos vacances estivales ?

Photo fournie par Annie Choquette

Selon Annie Choquette, une Québécoise qui a perdu la quasi-totalité de sa maison mobile à Fort Myers Beach à la suite de l’ouragan, les Québécois ne devraient pas hésiter à se rendre à Fort Myers. Madame Choquette, qui se trouve présentement sur le terrain à superviser les travaux de reconstruction de sa maison, a eu la chance d’explorer les environs.

« À Fort Myers, tout roule comme d’habitude. La ville est toujours aussi accueillante. Les restaurants sont ouverts, et il y a beaucoup de touristes dans les rues. C’est comme si l’ouragan n’était jamais passé par là », explique la résidente de Saint-Étienne-de-Bolton.

Photo tirée de facebook.com, pinkshellresort

Opinion partagée

Une opinion que partage le maire de la ville, Kevin B. Anderson.

« À part quelques feux de circulation qui ne sont peut-être pas encore replacés, Fort Myers est toujours une ville aussi agréable pour les visiteurs ».

C’est d’ailleurs à Fort Myers que se trouvent les Edison & Ford Winter Estates, les résidences d’hiver de Thomas Edison, inventeur prolifique et pionnier de l’électricité, et de Henry Ford, célèbre constructeur des automobiles Ford. Ces domaines constituent l’une des attractions parmi les plus populaires du Sunshine State.

Photo tirée de facebook.com, EdisonFordFL

Toujours plaisant

Selon Annie Choquette, cet attrait plaît toujours autant ; elle affirme que le stationnement est plein et qu’elle voit régulièrement des groupes se masser devant l’entrée pour des visites guidées.

Jason Timble, citoyen de Fort Myers, souligne que les dommages que sa ville a subis n’ont rien de comparable à ceux de Fort Myers Beach.

« Ici, on a reçu plus ou moins 3 pieds d’eau, alors que sur les îles barrières, là où se trouve Fort Myers Beach, ils en ont reçu jusqu’à 15 pieds, provoquant l’effondrement de nombreux bâtiments ».

Il croit que la ville de Fort Myers est d’autant plus intéressante à visiter maintenant, car elle a connu un fort taux de croissance au cours des dernières années et il y a beaucoup de nouvelles constructions.

Fort Myers Beach

Photo tirée de facebook.com, DiamondHeadBeachResortFL

Fort Myers Beach a subi des dégâts historiques après le passage de l’ouragan Ian. De nombreux bâtiments ont été littéralement submergés en raison des ondes de tempête, et la petite communauté se relève lentement, mais sûrement de la dévastation. Quelques hôtels comme le Pink Shell Beaches Resort & Marina et le DiamondHead Beach Resort accueil-lent de nouveau les vacanciers. Cinq restaurants – le Dixie Fish Co., le Yucatan Beach Stand Bar & Grill, le Cabañas Beach Bar & Grill, le Junkanoo Below Deck et le Bayfront Bistro – et quelques magasins ont rouvert. Les rues ont été nettoyées et il n’y a plus de débris, et la plage principale, bien que méconnaissable sans sa fameuse jetée, est toujours aussi spectaculaire. « Bien sûr, le visage de Fort Myers Beach a complètement changé, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, la plage est encore bondée », affirme Annie Choquette en ajoutant que l’eau n’a jamais été aussi cristalline.

Photo tirée de Facebook.com, dixiefishfmb

Pour sa part, Tamara Pigoff, directrice exécutive du Lee County Visitor & Convention Bureau, explique que plusieurs autres entreprises dans les environs ouvriront leurs portes à nouveau dans un futur rapproché. En plus, les travaux de construction du nouveau Margaritaville Resort Fort Myers Beach avancent rapidement. L’établissement devrait ouvrir ses portes à l’automne. Quant aux plages des environs, la plupart sont maintenant accessibles, mais il faut vraiment les fréquenter de façon sécuritaire : « Les chaussures de plage doivent être portées en tout temps, parce que les débris continuent à être rejetés par la mer et peuvent être cachés, ensevelis sous le sable », a précisé Tamara Pigoff.

Les îles de Sanibel et Captiva

Photo tirée de facebook.com, tweenwaters

Les îles de Sanibel et Captiva ont aussi subi les ravages de l’ouragan Ian. Quand Annie Choquette les a visitées le week-end dernier, elle a eu un choc.

« Ça m’a crevé le cœur de voir les îles dans cet état. Elles sont complètement dévastées. Les arbres sont jaunes et la végétation en a pris pour son rhume. Il faudra des années pour que tout redevienne comme avant ». Elle a constaté que plusieurs édifices et hôtels sont carrément barricadés et très peu de restaurants sont ouverts. Le Lee County Visitor & Convention Bureau se veut tout de même rassurant et encourageant. Les plages de Sanibel accueillent enfin les baigneurs, et avis aux amateurs de coquillages, ils sont, paraît-il, particulièrement abondants présentement. Tout récemment, le Ding Darling National Wildlife Refuge de Sanibel, qui abrite 245 espèces d’oiseaux, et que l’on peut parcourir à vélo ou en kayak, a rouvert ses portes aux amoureux de la nature. Le réputé hôtel Tween Waters Island Resort & Spa à Captiva fait la location de chambres et le South Seas Island Resort également à Captiva, devrait être en mesure d’ouvrir d’ici la fin de l’année. Sanibel est réputée pour ses 40 km de pistes cyclables. Bonne nouvelle, le Billy’s Bike Rentals a repris ses activités. Enfin, une dizaine de restaurants sur les deux îles, dont le célèbre Mucky Duck à Captiva et le Doc Ford’s Rum Bar & Grill à Sanibel, sont prêts, comme dans les belles années, à faire le bonheur des gourmets et gourmands, avides de nouvelles découvertes gastronomiques.

