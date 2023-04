Flower la légende

Déjà un an qu’il est parti et ça ne dérougit pas. Des hommages à gauche, un livre à droite, le film toujours en construction, le Cirque du Soleil qui monte un numéro en son honneur et nous qui en parlons toujours.

Guy était plus qu’un joueur de hockey. Il avait la tête et le comportement d’une superstar et il a incroyablement marqué « ses » univers. Le Québec, le Canada, le monde du hockey et le cercle des grands athlètes. On le réalise encore plus depuis qu’il est décédé.

Œuvrant dans la recherche pour le film avec Luc Picard qui en sera l’auteur, reviennent et repassent devant moi des dizaines et des dizaines d’anecdotes, des faits, des histoires où Guy est toujours le héros. Avant qu’il ne parte, souvent il me racontait en riant comment des gens finissaient par exagérer, amplifier ou broder des évènements qui, dans le fond, n’avaient jamais eu lieu ou qui étaient à des lieux de la réalité. Sinon, et ça l’amusait beaucoup, lorsqu’il rencontrait un homme qui lui disait : « Je sais pas si tu te rappelles, Guy, j’ai joué contre toi. Je ne me souviens pu en quelle année, mais tu étais avec les anciens et moi j’étais goaler. » Et Guy qui faisait semblant de vouloir se souvenir après avoir disputé des centaines de rencontres contre des équipes d’un peu partout au pays. Guy ne voulait jamais décevoir. Imaginez... tenter de se rappeler d’un homme masqué en plus.

QUELLE IDOLE

Sinon d’autres décident de l’idolâtrer à leur façon. J’ai déjà entendu un tailleur dire que Guy achetait un complet neuf à toutes les semaines et qu’il allait aux entraînements en habit 3 pièces.

Les histoires autour de la cigarette sont aussi nombreuses et comiques. Certains diront qu’il fumait deux paquets par jour et qu’il en a déjà allumé une au banc des joueurs.

C’est toujours surprenant d’écouter un « vieux » raconter à un « jeune » qui n’a connu Guy que par sa réputation sans jamais l’avoir vu jouer.

Il y a aussi le mythe voulant que Guy, à ses débuts, s’ennuyait de sa blonde dans la vieille capitale et faisait Longueuil-Québec en une heure.

Certains diront qu’il avait les mains larges comme ça, des bras comme des poteaux de téléphone, les cuisses d’un cheval.

D’autres poussent la réalité au-delà de l’imagination affirmant que Guy, le jour des matches, arrivait au Forum presque la veille et enfilait tout de suite son uniforme.

Certains lui font signer des autographes pendant 5 ou 6 heures. Mettez-en, la cour n’est jamais pleine.

Guy est décédé il y a un an aujourd’hui, mais, dans le fond, il ne partira jamais. J’ai eu la chance de bien le connaître et je peux vous assurer d’une chose, et même si vous l’exagérez, vous serez encore très près de la vérité. Vous imaginez pas comment cet homme vous aimait.

De l’enclave