FouKi n'a pas raté son coup pour son premier spectacle au Centre Vidéotron

Du rap rythmé, entraînant et accessible, un public qui avait envie de faire la fête, des invités, du bon son et une prestation énergique et fort dynamique, FouKi avait réunis les bons ingrédients pour sa toute première visite au Centre Vidéotron.

Comme il le chante sur S.P.A.L.A., troisième titre de la soirée, en duo avec Vendou, la recette de spaghetti pain à l’ail était fort réussie. Tous les ingrédients étaient présents et particulièrement goûteux.

La présence de nombreux invités, avec Alicia Moffet, P’tit Belliveau, Imposs, Vendou, Koriass et Jay Scott a contribué à cette grande soirée de hip-hop familiale.

Figure montante du rap québécois, FouKi s’est produit sur une immense scène, dans un demi-amphithéâtre avec, autour, de 4000 spectateurs. Un public jeune et même très jeune avec de nombreux parents qui ont fait vivre une première expérience de spectacle à leurs enfants. On se déhanchait et on brassait la tête sur le parterre et dans les gradins. Il y avait de l'ambiance.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Présenté comme on le fait pour les joueurs de hockey, FouKi, capitaine de l’équipe Zayon, casquette verte à l’envers sur la tête et tout de blanc vêtu, a lancé la soirée avec Oui toi de l’opus Grignotines de luxe.

Du monde sur scène

La scène est imposante. On retrouve une plateforme, huit musiciens et deux choristes. On aura aussi la visite, durant le concert, de danseurs et de mascottes avec de grosses têtes. Il y en avait du monde sur les planches.

« Mais dis-moi où est l’amour », chante Léo « FouKi » Fougères, qui a inteprété la presque totalité des chansons de son nouvel album Zayon.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le public participe et le rappeur de 26 ans a eu l’impression d'être devant une foule deux fois plus nombreuse que lors de son passage à Place Bell, à Laval, le 8 avril dernier.

« Vous êtes en feu Québec. C’est incroyable. J’ai l’impression d’être à la maison. Vous me donnez le goût de déménager », a-t-il fait savoir, avant de revenir, plus tard, avec un chandail des Nordiques, pour la pièce Zayon.

St-Han Quinzou, avec la visite P’tit Belliveau, a donné droit à un moment de grande folie avec presque une vingtaine de personnes sur les planches, qui ont célébré la « St-Jean » à l’avance.

« C’est l’temps d’faire la fête. Virer fou sur la piste. À soir, c’était l’party », ont-ils chanté. C’était en plein ça qui s'est passé.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Durant Makeup qui a suivi, FouKi a pris une grande gorgée à même une bouteille de champagne.

FouKi s’était gardé des grosses bombes pour la fin avec On L’Fait avec Imposs et pour les rappels Ciel, avec Alicia Moffet, Copilote avec Jay Scott, qui lui, portait un chandail des Remparts et Gayé, où FouKi, accompagné d'un guitariste, était debout sur une caisse, près de la console de son et d'éclairages. Une finale pleine de boucane, sautillante et festive qui a mis un terme à une prestation sans temps mort.

Greg et ses invités

Membre des Dead Obies, Greg « Snail Kid » Beaudin offrait, en première partie, un deuxième concert à titre d’artiste solo, depuis le lancement de son opus Tiamat, Mon amour.

« C’est mon deuxième spectacle en tant qu’artiste solo et c’est au Centre Vidéotron », a-t-il lancé, assurément impressionné d’avoir cette opportunité de se produire dans un aussi grand amphithéâtre.

« Vous êtes magnifiques. Je vous donne un 10 sur 10 », a-t-il lancé.

Comme FouKi, Greg Beaudin, accompagné par le DJ Jean Michel Frédéric, d’une choriste et d’un saxophoniste invité, a reçu la visite de plusieurs invités avec Eman d’Alaclair Ensemble, Bazzart, Les Louanges et son pote Joe Rocca des Dead Obies.

Woah là!, avec Eman et la « bluesy » Pas toi encore, avec Les Louanges, deux artistes de Québec, ont été les bons moments de cette prestation rehaussée par la présences d'invités.