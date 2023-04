Grilled cheese au air fryer, champignons et cheddar

Un grilled cheese, ça peut se limiter à deux tranches de pain et une tranche de fromage industriel de couleur orange. Mais pour l’équipe de Science et Fourchette, un vrai bon grilled cheese relève de la science (voire de l’art) ! On vous guide pas à pas vers notre technique infaillible pour cuisiner le meilleur grilled cheese, avec beaucoup de champignons et du fromage cheddar.

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Donne 2 grilled cheese

INGRÉDIENTS

Pour les champignons

30 ml (2 c. à soupe) d’huile de sésame vierge

1 barquette de 227 g de champignons boutons, coupés en deux

5 ml (1 c. à thé) de sel

1 échalote française, ciselée

1 gousse d’ail, émincée

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge

15 ml (1 c. à soupe) de crème de soya (de type Belsoy) ou de yogourt nature

15 ml (1 c. à soupe) de fromage parmesan, râpé

15 ml (1 c. à soupe) de persil frais, haché

Pour le grilled cheese

4 tranches de pain (idéalement du pain au levain, parce qu’on aime lorsque le fromage fond dans les trous)

Fromage cheddar extra-fort, coupé en tranches

PRÉPARATION

Pour les champignons

Dans une poêle en fonte ou antiadhésive, à feu élevé, faire revenir les champignons dans l’huile. Saler et bien mélanger (le sel en début de cuisson permet aux champignons de relâcher leur eau. Ils seront plus croustillants).

Poursuivre la cuisson pendant 10 minutes en remuant 1 seule fois ou jusqu’à ce que les champignons soient bien dorés et croustillants. Ajouter l’échalote et l’ail. Poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes en brassant. Déglacer avec le vinaigre de vin rouge. Retirer du feu.

Dans un petit bol, mettre les champignons. Ajouter la crème de soya, le fromage parmesan et le persil. Bien mélanger.

Pour le grilled cheese

Sur 2 tranches de pain, répartir le fromage et la préparation aux champignons. Refermer avec les tranches de pain restantes.

Dans la même poêle à feu moyen, ajouter de l’huile au besoin. Dorer les sandwichs, 3 minutes de chaque côté, en les pressant avec une spatule jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Couper les sandwichs en deux et servir.

Les conseils de Science et Fourchette

La friteuse à air chaud (le fameux air fryer) est un outil idéal – même révolutionnaire ! – pour faire griller les champignons et son grilled cheese ! On n’a qu’à déposer les champignons en une seule couche dans le panier de notre air fryer à 400 °F (205 °C) pendant 10 minutes, en remuant à mi-cuisson. Pour le grilled cheese, on le fait cuire à 360 °F (180 °C) pendant 10 minutes, en le retournant après 7 minutes.