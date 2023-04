Histoire et nature à Cape May

Cape May est une charmante destination balnéaire plus accessible pour les Québécois que ne l’est par exemple Virginia Beach. Au-delà de son superbe cachet victorien, ses plages blondes et ses eaux chaudes, la région propose des activités originales pour découvrir son histoire ou encore les beautés naturelles qui l’entourent.

Réputée pour ses maisons victoriennes, Cape May se découvre et s’apprécie notamment dans son centre-ville historique.

Photo fournie par Cape May MAC

Un tour commenté en trolleybus permet de découvrir l’histoire des bâtiments répertoriés, dont le superbe Southern Mansion, converti en auberge de charme, et le Emlen Physick Estate, une résidence de 1879 rénovée et toujours meublée dans le style victorien qui a été transformée en musée.

Photo fournie par Michael Lacy, Revolution Rail Co

Pleine lune et ciel étoilé

Dans le Cape May Point State Park, on trouve l’un des plus vieux phares du pays toujours en opération depuis 1859. Restauré, il attire nombre de visiteurs désireux d’y découvrir son histoire et son fonctionnement, mais propose aussi désormais diverses activités nocturnes, dont des ascensions lors des soirées de pleine lune.

On peut alors grimper les 199 marches menant à près de 156 pieds au-dessus de la baie du Delaware afin d’embrasser du regard la vue sur les environs éclairés par la lune. Lors des soirs de nouvelle lune, une activité d’observation des étoiles et des constellations y est également proposée.

Photo fournie par Susan Krysiak, Cape May MAC

Exploration sur rail

À Cape Island Creek, la réserve naturelle Garrett Family s’explore désormais d’une originale façon : un parcours de vélo sur rail permet d’emprunter sur sept kilomètres d’anciennes voies ferrées et de découvrir autrement la nature. Il traverse des prairies composées de fleurs sauvages et d’une flore indigène fréquentées par de nombreux pollinisateurs, dont les papillons monarques.

Photo fournie par Joseph Evangelista, Cape May MAC

La pointe sud du New Jersey, entre la baie du Delaware et l’Atlantique, étant réputée comme étant l’un des meilleurs lieux d’ornithologie de toute la côte Est, il vous sera possible d’y observer, surtout au printemps, plusieurs oiseaux, dont l’ibis fascinelle, des aigrettes et plusieurs rapaces.

Un guide vous en apprendra également sur l’histoire du canal de Cape May et sur la voie ferrée.

BON À SAVOIR

► Cape May est situé au New Jersey, à une vingtaine de minutes de Wildwood, et est accessible en voiture en huit heures depuis Montréal.

► L’activité d’ascension nocturne du phare à la pleine lune est proposée de 20 h à 22 h les 5 mai, 3 juin, 2 juillet, 1er et 30 août et de 19 h à 21 h les 29 septembre et 28 octobre. L’observation d’étoiles est proposée de 20 h à 22 h les 19 mai, 18 juin, 17 juillet, 16 août et 14 septembre, et de 19 h à 21 h les 14 octobre et 13 novembre. Comptez 20 $ par adulte et 10 $ pour les 12 ans et moins. Les billets peuvent être achetés sur place le soir de l’événement. Pour les visites du phare en journée, on peut se procurer des billets en ligne ou sur place.

► Les visites historiques en trolleybus débutent sur Ocean Street. www.capemaymac.org

► Comptez 80 $ pour une bicyclette double, 140 $ pour un quad. L’activité dure une heure trente. Les billets peuvent se réserver à l’avance sur le site de Revolution Rail Co : www.revrail.com

► Pour plus d’infos : www.capemaycountynj.gov