«Krystel et Eloi en tournée»: la nouvelle vie d’Eloi Cummings

Un an après la finale de Star Académie, la gagnante Krystel Mongeau et le finaliste Eloi Cummings poursuivent leur tournée à travers le Québec. Les deux artistes se demandaient comment le public allait réagir après des mois d’absence, mais les gens semblent heureux de les retrouver et de découvrir leurs univers.

Même s’il n’a pas réécouté les émissions de Star Académie depuis la fin de la saison, l’expérience est encore très fraîche pour Eloi Cummings, qui a retenu pas mal d’enseignements.

«J’ai beaucoup appris sur l’interprétation à l’Académie, mais ce que je retiens le plus, c’est l’idée de trouver mon chemin, avoir un plan, a-t-il expliqué en entrevue. C’est l’aspect sur lequel je travaille le plus, j’y pense tout le temps. Trouver la façon d’être totalement moi-même dans la musique, ce que je veux représenter autant à travers mes chansons que dans les entrevues, par exemple.»

Depuis la rentrée automnale, le jeune Madelinot est inscrit au cégep en interprétation jazz, car son objectif est toujours de faire carrière dans la musique. «J’adore mes cours en musique, j’aime tout ce que je fais à l’école. J’ai l’impression d’avoir vraiment beaucoup évolué concernant tout l’aspect musical. J’aime faire de la scène, présenter mon univers aux gens. C’est mon but ultime dans la vie.»

L’attrait de la scène

Monter sur une scène devant un public est un moment magique pour lui. «Il y a comme un lâcher-prise, c’est l’endroit où je suis le plus fier de moi et de ce que je présente. C’est aussi un sentiment de liberté, j’interprète mes chansons, et je ne pense à rien d’autre. Il n’y a plus de problème ou de souci. Je fais juste de la musique, je chante et j’ai du plaisir.»

À travers cette tournée avec Krystel, Eloi a aussi l’impression d’apprendre plein de choses au quotidien. «Krystel avait déjà fait beaucoup de scène par le passé. L’intérêt de la tournée pour moi, c’est la chance de pouvoir prendre de l’expérience, mais aussi d’apprendre avec tous les gens de l’équipe qui connaissent ça très bien. J’apprends sans arrêt et c’est le "fun".»

Le spectacle est d’ailleurs un mélange de leurs deux univers, avec le country en commun. «On a aussi mis beaucoup de choses qui touchent tous les styles et toutes les générations. On a pris des chansons qui faisaient déjà partie de nos répertoires durant «Star Académie», et on a ajouté d’autres chansons, que l’on fait en solo ou en duo, qui sont plus surprenantes.»

Nouvelle vie

Pour le cégep et la tournée, Eloi Cummings a dû quitter ses Îles-de-la-Madeleine natales, mais l’adaptation à la ville s’est très bien déroulée. «Au début, la mer me manquait beaucoup, mais je me suis habitué. Je suis bien entouré et c’est une belle expérience de vie. Je ne regrette pas du tout d’avoir déménagé à Montréal, et je pense que je vais rester encore quelques années. Je vais au moins retourner aux Îles pour les vacances, durant l’été.»

Spécialiste des sandwichs au fromage à l’Académie, le jeune homme de 17 ans confie avoir toutefois dû évoluer au niveau culinaire. «C’est la première fois que je me retrouvais tout seul, sans ma famille, et ça a pris une adaptation pour ne pas me faire seulement des "grilled cheese". J’habite tout seul, mais mes parents viennent me voir régulièrement.»

La tournée Krystel et Eloi en spectacle se termine le 27 mai prochain, au Casino de Montréal. Toutes les dates sur le site musicorspectacles.com.