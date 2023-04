La carrière de Frédérick De Grandpré en cinq photos souvenirs

Il y a déjà plus de 20 ans

Photo d'archives

Dans la série Tribu.com diffusée à TVA, le comédien, dans la peau de François, épousait la belle Brigitte (Anick Lemay). On avait déjà vu le jeune homme natif de Saint-Nicolas (Lévis) dans une douzaine de productions télé depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 1996. Il sera de plus de 25 séries en carrière.

Deux négociateurs

Photo d'archives

En 2004, sur le plateau de la série Le négociateur alors que l’équipe allait tourner une scène de prise d’otage. Frédérick, qui incarnait le chroniqueur judiciaire Mac Cloutier, rencontrait le vrai négociateur, Claude Poirier. La série diffusée à TVA de 2005 à 2008 s’inspirait de faits vécus par ce dernier dans les années 1970.

À la surprise générale

Photo d’archives

À l’automne 2004, il y aura bientôt 20 ans, le cachottier Frédérick lançait un premier album Un martini pour Noël, opus qui se vendra à plus de 35 000 exemplaires et qui recevra l’année suivante le Félix de l’album jazz de l’année à l’Adisq. Il recevra un autre Félix en 2007 pour son second album.

Grosse année

Photo d’archives

En 2005 le comédien de 33 ans était très présent à la télé. On pouvait le voir dans la série Le négociateur à TVA et dans la minisérie biographique Félix Leclerc de Radio-Canada,interprétant l’animateur radio Guy Maufette. Cette année-là, il allait aussi chanter en première partie du crooner américain Pat Boone en sol québécois.

Succès musical

Photo d'archives

Fort du succès de son premier album jazz, Frédérick récidivait en 2006 avec un album éponyme sur lequel il reprenait de grandes chansons du répertoire francophone. Il chantait aussi en ouverture du spectacle du célèbre Tommy Dorsey Orchestra. Mélomane passionné, il est dans son élément en ce moment dans la comédie musicale Le Bodyguard.