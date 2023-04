L’autocompassion sans compromis: la puissance de la bienveillance

On a tous entendu parler de l’importance de faire preuve de compassion envers les autres. Cependant, peu de livres proposent d’accorder autant d’importance à soi-même qu’aux autres en matière de compassion et de bienveillance.

Photo fournie par Guy Saint-Jean Éditeur

Dans son livre L’autocompassion sans compromis, l’auteure Kristin Neff s’adresse principalement aux femmes, conseillant à chacune de faire preuve d’une forme d’autocompassion empreinte de force, d’audace et d’émancipation, tout en gardant une empreinte de tendresse envers soi.

C’est connu, les femmes ont tendance à se culpabiliser. L’auteure estime qu’il faut, au contraire, s’affirmer haut et fort et se tenir debout devant l’adversité et les injustices.

« Les femmes vivent encore dans une société dominée par les hommes, et nous avons besoin de tous les outils à notre disposition pour émerger de façon triomphante tout en préservant notre santé et notre intégrité », souligne Kristin Neff dans son livre.

L’estime de soi

Selon certaines études, il s’avère que les personnes qui ont appris à faire preuve de compassion envers elles-mêmes sont plus résilientes dans la vie en général et ont une meilleure santé mentale.

Ainsi, au lieu de se culpabiliser dans différentes situations, il est souhaitable de tenter d’avoir un regard serein sur nos réactions ou sur diverses décisions prises par le passé.

« L’autocompassion empreinte de tendresse canalise l’énergie maternelle pour soulager la souffrance, tandis que l’autocompassion empreinte de force canalise l’énergie qui pousse à l’action dans un même but », explique-t-elle.

« Lorsque ces deux formes d’auto-compassion sont parfaitement intégrées, elles deviennent une force bienveillante. »

Il est indispensable de développer une estime de soi qui est saine, sans avoir à écraser les autres. On suggère que l’autocompassion soit une solution de remplacement à l’estime de soi. L’idée étant d’avoir des sentiments positifs envers soi-même. Tout le principe tient à cela.

Cultiver la force

En raison des écarts salariaux qui existent encore entre les hommes et les femmes dans plusieurs secteurs d’activités et du harcèlement sexuel qui est encore trop présent, il devient essentiel de reprendre notre pouvoir et d’agir avec force tout en demeurant bienveillant.

La force mentale se cultive et peut devenir notre meilleur allié. Rappelons que l’autocompassion n’est pas un état de vulnérabilité, il s’agit plutôt d’un grand pouvoir pour relever les plus grands défis.