Le maire de Québec songe à réduire la place de l’automobile au pôle Chaudière

BORDEAUX | Inspiré par les nombreux lieux piétonniers à Bordeaux, le maire Bruno Marchand réfléchit à la possibilité de limiter la place de l’auto dans le futur quartier qui entourera le pôle Chaudière, terminus du tramway.

La visite d’un quartier revitalisé autour d’une gare de train a alimenté la réflexion du maire de Québec.

Photo Stéphanie Martin

À Euratlantique, l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France avec plus de 730 hectares sur trois communes, on construit des quartiers où on peut habiter, travailler, se déplacer, faire ses courses.

Les pistes cyclables ont leur importance, de même que les parcs publics. On veut y loger 50 000 personnes d’ici 2030.

Un stationnement pour tous

Dans l’espace visité, près de la gare Saint-Jean à Bordeaux, on ne prévoit pas de case de stationnement au pied des logements, mais plutôt un seul stationnement étagé, où les places ne sont pas réservées, et qui pourrait être reconverti en espaces à bureaux, s’il devient moins utilisé.

Ce qui pourrait bien arriver. Avec l’arrivée de sièges sociaux sur le site, et le train à proximité, la directrice d’Euratlantique, Valérie Lasek, a remarqué une baisse fulgurante de l’utilisation de la voiture, qui est passée de 85 % à 35 %.

Bruno Marchand en tire notamment des idées pour le pôle Chaudière, là où sera aménagé le centre d’entretien et terminus du tramway, près du IKEA.

Photo Stéphanie Martin

Occasion rare

On pourrait en effet choisir de le construire en réduisant au minimum la présence de l'auto.

Il est rare, dit-il, d’avoir l’occasion de planifier un quartier à partir de zéro. Il veut saisir cette chance. Les réflexions ne sont pas terminées, mais c’est une possibilité.

« On n’est pas en train de dire que tout le monde à Québec devrait vivre de même. Ceux qui habiteraient dans ce quartier bénéficieraient d’une nouvelle façon de se déplacer. [...] Je pense qu’il faut être novateur dans le secteur Le Gendre, il faut être avant-gardiste. Il faut créer un quartier qui va attirer des jeunes qui ont envie de vivre différemment. »

Photo Stéphanie Martin

Rues piétonnes

À Bordeaux, dans le centre historique, de nombreuses rues sont piétonnes et très fréquentées.

Photo Stéphanie Martin

Les pistes cyclables sont tellement populaires que cela cause des maux de tête à l’administration municipale, qui cherche des solutions pour leur faire de la place dans les rues étroites, notamment en supprimant des stationnements.

« Les infrastructures ne suffisent plus », explique Karine Mabillon, directrice générale mobilité à Bordeaux Métropole.

Pour Bruno Marchand, c’est la direction dans laquelle il faut aller, pour rattraper le « retard » que Québec a pris dans ce domaine et rester attractive.

Cela amène de l’achalandage, des commerces, de la revitalisation, un dynamisme, a-t-il constaté à Bordeaux.

« Il faut se servir de ces exemples, pour qu’on ait le courage de le faire. C’est le temps de le faire. »