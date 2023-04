Le plaisir de créer

Il existe une foule de passe-temps ayant pour but de vous divertir, de vous changer les idées et de mettre vos talents en lumière.

Au fil du temps, j’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs artisans qui s’amusaient et s’affairaient dans leur atelier. Certains confectionnaient ou rajeunissaient des offrandes, d’autres collectionnaient et restauraient de vieux équipements, tandis que plusieurs assemblaient ou réparaient des cannes, fabriquaient des brimbales, etc.

Transition

François Lagarde, de Laval, 63 ans, taquine les poissons depuis un demi-siècle. Au cours des 15 dernières années, il a participé activement à de nombreux tournois d’achigan de hauts calibres. Réel maniaque de pêche, il passait cinq à six jours par semaine, d’avril à décembre, sur les plans d’eau. « Quand l’hiver venait frapper à ma porte, je m’ennuyais à mourir », explique M. Lagarde.

Cet ancien tailleur de fourrure, autodidacte et artisan à ses heures, se plaît à dire qu’il touche à absolument tout.

Alchimie

De toutes les catégories de leurres disponibles sur le marché, ce sont ceux à corps souple, communément appelés en caoutchouc, qu’il préfère utiliser.

À la suite d’une visite guidée chez le manufacturier Dumz Lures, il lui prend l’envie de produire lui-même ses offrandes souples. Après de nombreuses recherches, il découvre les différentes phases de production et, tel un alchimiste, il espère trouver une formule en or.

Il s’approvisionne chez luremaking.com où il fait l’acquisition de la matière première, le plastisol, aussi appelé latex liquide, de la teinture, des paillettes, des moules, des injecteurs et de tout ce dont il a besoin pour arriver à ses fins.

Étape par étape

François se sert d’un vieux four à micro-ondes auquel il a greffé un bon système de ventilation pour évacuer les vapeurs nocives.

Dans un bol dédié à la fonte, il verse tout d’abord huit onces de plastisol et ajoute quelques gouttes de teinture en fonction de la couleur désirée, ainsi que des paillettes destinées à imiter les écailles des poissons-fourrages. M. Lagarde chauffe ensuite sa potion pour qu’elle atteigne une température de 350 degrés Fahrenheit. Il manie le tout avec des gants thermiques pour éviter de se brûler.

Puis, avec un injecteur métallique ressemblant à une grosse seringue, il aspire le latex bouillant et il le déverse dans un moule individuel ou un moule à cavités multiples. Il est important qu’ils soient fermés hermétiquement pour empêcher tout déversement ou débordement.

Enfin, il laisse refroidir ses offrandes pendant au moins cinq minutes avant de les démouler. La dernière étape consiste à couper les excédents de latex qui auraient pu se former lors de la coulée.

« Il n’y a rien de plus gratifiant que de réussir à capturer de beaux poissons avec nos propres créations », confie cet artisan qui ne fait ça que pour son plaisir.

François a poussé sa passion à un point tel qu’il fabrique maintenant plus d’une vingtaine de modèles de leurres souples.

