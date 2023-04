Le vin du samedi

On ne se lasse jamais du classisme des vins de Bordeaux.

Celui-ci nous vient de la Rive droite, du côté de Lalande-de-Pomerol, une appellation satellitaire au célèbre Pomerol. Faisant aussi la part belle au merlot, les vins y sont souvent plus puissants, mais pas pour autant dénués de finesse. Ils sont surtout bien moins chers ! C’est le cas avec cet excellent 2016 du Château Garraud dont nous recevons les vins au Québec depuis de nombreuses années. Et la qualité est toujours au rendez-vous. D’un millésime réputé grand, on sent dans le vin une masse tannique détaillée quoiqu’encore ferme et qui s’intègre au fruité qui lui se montre frais et enrobant. Des flaveurs de cassis, de grillé, d’humus et d’épices. Finale soutenue et élégante. Potentiel de développement certain (5 à 6 ans sans doute), mais déjà fort délicieux (ouvrir 30-45 minutes avant service) surtout à table. Pensez agneau braisé, tartare de bœuf ou magret de canard.

Château Garraud 2016, Lalande-de-Pomerol, France

30,75 $ - Code SAQ 978072 – 13,5 %

★★★1⁄2 $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.