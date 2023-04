Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

BERNARD DRAINVILLE, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Il mange tout une claque comme ministre de Chaudière-Appalaches avec l’abandon du troisième lien routier, dont il était devenu le grand défenseur. Il a passé sa frustration sur Marwah Rizqy en l’insultant et en quittant le Salon bleu pendant qu’elle l’interpellait. Puis, personne ne répond à la ligne téléphonique qu’il a mise en place pour les victimes d’inconduites sexuelles à l’école.

ÉRIC CAIRE, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Il s’est placé la tête sur le billot en mettant son siège en jeu pour le troisième lien. Non seulement il n’y a pas eu de travaux avant la fin du premier mandat, il n’y aura pas de lien routier du tout. C’était lui qui accusait le maire Bruno Marchand de faire la guerre à l’auto. Le vétéran de La Peltrie n’a même pas formulé d’excuse, rien.

ANDRÉ A. MORIN, JENNIFER MACCARONE, PLQ

Photo courtoisie

Quelle mouche a piqué les libs ? Le député d’Acadie souhaitait que le mot « femme » soit rayé de la portion de législation sur les mères porteuses parce que pas assez inclusif. Même QS ne voyait pas le rapport. Heureusement, le ministre Simon Jolin-Barrette a dit qu’il n’était pas question de rendre les femmes invisibles. Maccarone l’a pourtant accusé de manquer de compréhension !

CHRISTIAN DUBÉ, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Brique par brique, il avance dans la réorganisation du réseau de la santé. Après l’adoption de la loi sur les renseignements de santé, sa loi encadrant les agences privées a reçu un appui unanime à l’Assemblée nationale cette semaine. Il faudra par contre des améliorations dans les temps d’attente aux urgences.

En vrac

Yo, Mathieu !

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

En répondant à une question au Salon bleu, Mathieu Lacombe a affirmé : « On a vu récemment aux États-Unis deux chanteurs américains voir leurs voix être copiées par l’intelligence artificielle. » Le ministre de la Culture ne savait pas que le rappeur Drake et The Weeknd sont de fiers artistes...

Un message ?

Photo d'archives, Didier Debusschère

François Legault a-t-il commis un lapsus ou a-t-il voulu passer un message ? Il a utilisé le terme « première ministre » en parlant de Geneviève Guilbault, avant que la présidente, Nathalie Roy, ne le corrige. « Je veux rassurer tout le monde, je suis encore là pour longtemps », s’est rattrapé le vrai premier ministre.