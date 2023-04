Les Maple Leafs l’emportent dans le tumulte

TAMPA | Un but refusé qui aurait dû être accordé, une bataille pour l’obtention de la rondelle qui donne lieu à une échauffourée monstre et une bagarre impliquant Auston Matthews et Steven Stamkos. On peut se demander si Gary Bettman, présent au Amalie Arena, a aimé ce qu’il a vu.

En tout cas, le commissaire de la LNH en a eu pour son argent. Tout comme les 19 092 spectateurs réunis à l’intérieur du domicile du Lightning. Car on a dû avoir recours à la prolongation pour départager le vainqueur de cette troisième confrontation entre la formation floridienne et les Maple Leafs de Toronto.

Morgan Rielly a scellé l’issue de la rencontre avec 45 secondes à écouler à la prolongation. Son tir, décoché depuis la ligne bleue, a déjoué Andrei Vasilevskiy au-dessus de l’épaule droite pour procurer un gain de 4 à 3 aux Leafs.

« C’est un très bon sentiment. Mais ultimement ce qui compte, c’est la victoire. C’est la première chose à laquelle tu penses », a déclaré le héros du match.

Ryan O’Reilly a initié la séquence en remportant une mise en jeu en territoire du Lightning. L’Ontarien concluait ainsi une splendide soirée de travail.

Acquis à l’approche de la date limite des transactions, O’Reilly a inscrit le but égalisateur avec 70 secondes à jouer à la troisième période. Et dans les dernières secondes de la troisième période, il s’est habilement placé devant le tir d’un rival.

« C’est sa façon de jouer. Tu comprends rapidement, en le voyant, qu’il carbure à ce genre de moment. C’est bon d’avoir un joueur comme lui dans son équipe en fin de match. Il n’est pas affecté par la pression qui vient avec ça », a fait valoir Rielly.

Une décision douteuse

Les Torontois peuvent se compter chanceux de prendre les devants dans cette série. Jamais, ce match aurait dû s’étirer au-delà des 60 minutes réglementaires. Si ce fut le cas, c’est parce que les arbitres Francis Charron et Jake Brenk ont refusé un but à Brayden Point sous prétexte qu’ils avaient fait entendre leur sifflet avant que l’attaquant du Lightning ne pousse la rondelle derrière Ilya Samsonov.

Or, le gardien des Leafs n’avait jamais été en contrôle de la rondelle. Cette décision a eu une incidence importante sur la rencontre puisque ce but aurait porté à 4 à 2 le pointage en faveur des locaux.

« Le gardien ne savait pas vraiment où se trouvait la rondelle. Elle était là et Point l’a poussé dans le filet. Mais, l’arbitre, qui était dans le coin de la patinoire, a sifflé instinctivement. Il n’a jamais vu où elle était », a raconté Stamkos après la rencontre.

Scène inquiétante

Cette séquence survenue en deuxième période n’est pas le seul moment charnière ayant impliqué Point dans cette rencontre. L’Albertain a été au centre d’une scène inquiétante en chutant lourdement contre la rampe à la suite d’une bataille pour l’obtention de la rondelle face à Rielly dans un coin de la patinoire.

Se relevant péniblement, Point a donné quelques coups de patin avant de s’affaisser sur la glace, visiblement blessé aux côtes.

Pendant ce temps, Nikita Kucherov se portait à sa défense alors que Stamkos et Matthews en venaient aux coups dans un combat plutôt échevelé. Il s’agissait du premier pugilat de Matthews dans la LNH.

« Oui, il a donné lourdement contre la bande. Je comprends que ses coéquipiers étaient frustrés par la situation, mais je considère que c’était un jeu propre », s’este défendu Rielly.

On croyait la soirée de Point terminé, mais il est revenu sur la surface de jeu quelques instants plus tard. Apparemment, les médecins du Lightning détiennent un remède miracle.