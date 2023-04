L'immigration illégale s'accélère dans le monde

Le Canada et les États-Unis sont loin d’être les seuls à faire face à une recrudescence de l’immigration illégale. Les autorités européennes estiment qu’en 2023, 2 millions de personnes pourraient demander asile en Europe. Cette migration sauvage ne s’arrêtera pas là.

La plupart des immigrants, légaux ou illégaux, fuient des conditions politiques désastreuses ou veulent améliorer leur niveau de vie. Malheureusement, un tour d’horizon des pays plus ou moins voisins de l’Europe montre que leur situation politique et économique va continuer à se détériorer. Les crises climatiques devraient accentuer encore davantage les problèmes migratoires. Les députés européens viennent d’adopter de nouvelles lois sur l’immigration, mais il est loin d’être certain que les 27 pays membres de l’Union européenne (UE) soient d’accord pour les appliquer. Au contraire, tout laisse croire que les pays européens vont s’entredéchirer plus que jamais sur ces questions.

1. Quels sont les chiffres de l’immigration en Europe ?

En 2022, l’UE a accueilli environ 3 millions d’immigrants légaux. Elle a accepté 966 000 demandes d’asile. Chaque année, l’UE demande à 500 000 immigrants illégaux ou réfugiés dont la demande d’asile a été rejetée de retourner chez eux. Environ 30 % le font, les autres s’évanouissent dans la nature. La plupart des immigrants proviennent d’Inde, du Burundi, du Maroc, de la Tunisie, de l’Égypte, de la République démocratique du Congo ou du Pérou. Les 4 millions de réfugiés ukrainiens ne sont pas comptabilisés dans ces données.

2. Pourquoi l’immigration risque-t-elle d’augmenter ?

Plusieurs pays autour de la Méditerranée risquent de s’enfoncer encore davantage dans la misère et dans le chaos politique. Le Liban arrive à un stade de décomposition désespérant. Ce pays abrite en plus une très importante population de réfugiés. La Tunisie et l’Algérie deviennent de plus en plus autoritaires. L’Égypte est en danger de franchir un point de non-retour économique. Plus au sud, les activités de l’État islamique et du groupe armé Wagner, au Soudan, en Centre Afrique, au Niger, au Mali ou au Burkina Faso risquent d’accélérer les vagues d’immigration. La pêche industrielle à laquelle se livre la Chine le long des côtes africaines prive de nombreux pêcheurs côtiers de leur gagne-pain. Enfin, comme les immigrants envoient beaucoup d’argent vers leur pays d’origine, les gouvernements des pays pauvres encouragent souvent l’émigration.

3. En quoi les changements climatiques vont-ils faire augmenter l’immigration ?

Les changements climatiques ne vont pas seulement rendre inhabitables certaines régions du monde. Ils vont aussi faire augmenter la compétition pour diverses ressources, en particulier pour l’eau douce et l’électricité, ce qui accentuera les conflits entre divers groupes sociaux et entre certains États aux infrastructures déficientes ou dont les ressources sont faibles.

4. Que proposent les députés européens ?

Les députés européens proposent de nouvelles lois sur l’immigration qui favoriseraient la redistribution des demandeurs d’asile non plus seulement suivant leur point d’arrivée dans l’UE, mais aussi suivant leurs affinités culturelles, la présence de parenté dans un pays de l’UE ou le lieu où ils auraient étudié.

5. Pourquoi les pays européens risquent-ils de s’entredéchirer sur l’immigration ?

Au rythme où l’immigration se poursuit, il est possible que l’Europe se retrouve d’ici une vingtaine d’années avec entre 10 % et 20 % d’immigrants illégaux parmi ses habitants. La situation est mal vécue par plusieurs pays comme l’Italie, où la natalité est très faible, au point où la première ministre, Giorgia Meloni, évoque le scénario d’un remplacement de la population d’origine. Quoiqu’exagérée, cette possibilité inquiète de nombreux autres pays.