L’investisseur futé: les gagnants et les perdants des premiers mois de 2023

Après une année 2022 difficile, 2023 a commencé du bon pied pour les marchés boursiers. Quels ont été les gagnants et les perdants du Québec inc. ?

Le grand gagnant a été le fabricant de robinetterie Velan, qui a vu le cours de son action exploser de près de 140 % pendant les trois premiers mois de l’année. La raison en est simple : en février, l’entreprise a accepté une offre d’achat de 329 millions $ du groupe américain Flowserve.

Deux firmes d’exploration minières ont également enregistré de belles performances au premier trimestre : le titre d’Azimut a bondi de 96 % et celui de Midland, de 62 %. Les deux entreprises ont identifié des possibilités de découverte de lithium à la baie James, ce qui leur a permis de profiter de l’engouement pour les véhicules électriques.

La techno Nuvei, spécialisée dans les technologies de paiement en ligne, a connu un excellent début d’année avec une progression de plus de 70 % au cours du trimestre qui a pris fin le 31 mars.

L’entreprise a publié de bons résultats pour les trois derniers mois de 2022 et a bénéficié de la remontée généralisée du secteur technologique. Notons que le Nasdaq a gagné 17 % au premier trimestre. À environ 57 $, l’action de Nuvei reste toutefois bien loin du sommet de plus de 170 $ atteint en septembre 2021.

Reitmans ressuscite

Le détaillant montréalais Reitmans, qui exploite également les chaînes Penningtons et RW&CO, a continué de susciter l’intérêt des investisseurs après avoir échappé à la faillite en 2021. S’il a gagné 56 % pendant les trois premiers mois de 2023, le titre de l’entreprise a toutefois plongé de plus de 30 % après la publication de ses plus récents résultats, la semaine dernière.

Ébranlée par le rapport accablant d’un vendeur à découvert en 2020, Loop Industries de Terrebonne a reçu un appui important à la fin mars. L’un de ses principaux partenaires, le géant coréen SK, a validé la technologie de recyclage du plastique de Loop. L’action de l’entreprise a bondi de 44 % au premier trimestre.

Bombardier a poursuivi son irrésistible ascension avec une croissance de plus de 40 % pendant les trois premiers mois de 2023. Le sommet de plus de 74 $ atteint par le titre le 31 mars est 35 % plus élevé que le précédent, qui remontait au 1er octobre 2021.

L’avionneur a regagné la confiance des investisseurs en réduisant sa dette et en livrant les résultats promis. L’analyste Walter Spracklin de RBC voit le titre à 100 $ d’ici un an. On verra bien !

Du côté des perdants, c’est la pharma Repare Therapeutics qui a remporté la « palme » avec un plongeon de 33 % au premier trimestre. La chute s’explique principalement par une révision à la baisse des perspectives de Morgan Stanley pour l’entreprise, qui se spécialise dans l’oncologie.

Dur hiver pour Lion et Taiga

Les deux constructeurs québécois de véhicules électriques, Lion et Taiga, ont eu un début d’année difficile en Bourse avec des baisses de 17 % et de 28 % respectivement. Taiga, qui produit des motoneiges et des motomarines, a reconnu en mars être confrontée à de « graves difficultés financières » en raison notamment de problèmes d’approvisionnement.

Enfin, le titre de Cogeco Communications a affiché un recul appréciable de 14 % au premier trimestre. En janvier, l’entreprise a baissé ses prévisions financières pour l’année. L’entreprise de télécommunications pâtit du ralentissement économique et de la concurrence accrue, particulièrement aux États-Unis.

L’indice Morningstar Banque Nationale Québec a fait bonne figure pendant les trois premiers mois de 2023, s’appréciant de 10,5 %. C’est nettement supérieur au rendement de 4,6 % enregistré par le S&P/TSX.

Si vous voulez surpondérer le Québec dans votre portefeuille sans vous lancer dans l’achat d’actions individuelles, vous pouvez opter pour le fonds négocié en Bourse (FNB) QXM de la Financière CI, lequel copie l’indice Morningstar Banque Nationale. Son ratio de frais de gestion s’élève à 0,57 %.

