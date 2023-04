Ordonnance non-respectée: Catherine Fournier a été méprisée

Catherine Fournier a été méprisée.

L’imbroglio sur l’ordonnance de non-publication censée protéger l’identité de Catherine Fournier, lorsqu’elle a porté plainte contre Harold LeBel, reflète le manque de considération avec lequel on traite encore aujourd’hui les victimes d’agressions sexuelles.

Il est révoltant que des détails aient permis d’identifier Catherine Fournier, en 2020, sur les réseaux sociaux et dans des médias, alors que son identité faisait l’objet d’une telle ordonnance.

Ça l’est d’autant plus que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a mis 12 heures avant de réagir, par un simple tweet.

En théorie, des sanctions doivent s’appliquer envers quiconque contrevient à de telles ordonnances. Pourtant, rien n’a été fait. À quoi sert un article de loi s’il n’est pas appliqué ?

Il y a aussi un problème dans l’application, comme le fait ressortir le documentaire diffusé sur Vrai. Si chaque média dévoile un détail différent, le public peut évidemment finir par être en mesure d’identifier la victime.

Un modèle inspirant

Afin de témoigner, dans ce documentaire, du parcours judiciaire des victimes d’agressions sexuelles, et de permettre de l’améliorer, Catherine Fournier a choisi de faire lever l’ordonnance qui protégeait son identité. Elle souhaitait que le processus soit d’abord terminé pour ce faire.

Âgée d’à peine 31 ans, la jeune femme représente un modèle de courage pour tous les Québécois. Elle est aussi une jeune femme dotée d’un parcours et d’un bagage franchement impressionnants.

Après avoir été députée à l’Assemblée nationale, Mme Fournier est devenue mairesse de Longueuil, un rôle où elle continue de briller et de se distinguer parmi les élus municipaux du Québec. Elle s’est d’ailleurs classée troisième parmi les élus municipaux les plus populaires de notre plus récent baromètre Léger-Le Journal.

L’étiquette de victime est dure à porter, on s’en doute. « J’ose croire qu’on va passer outre ça », a lancé Mme Fournier au micro de Yasmine Abdelfadel, à QUB radio.

J’ose le croire aussi.