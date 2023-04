Oser le pain tressé au BBQ!

Il y a quelque chose de satisfaisant à faire son propre pain. On ajoute une dose de bonheur supplémentaire lorsque ce pain est fait sur le BBQ. Quand ce pain est farci de tomates séchées et de pesto, vos proches et amis vous donneront officiellement le titre de meilleur grillardin. Laissez aller votre imagination lorsque vient le temps de mettre les garnitures. Ce pain tressé est aussi bon avec des cubes de jambon et du sirop d’érable par exemple ou avec des cubes de fromage feta et des olives Kalamata et de l’origan. Les combinaisons sont infinies, alors amusez-vous et bon BBQ !

Portions : 4

Temps de Préparation : 2 h 30

Temps de Cuisson : 30 min

Température de cuisson : 350 °F

Photo fournie par Philippe Lapointe

INGRÉDIENTS

1 1⁄4 t. d’eau tiède

8 g de levure sèche instantanée

1 1⁄2 c. à soupe de sucre

1 c. à soupe d’huile d’olive

4 t. de farine à pain (ou tout usage)

1 c. à thé de sel

1⁄4 t. de pesto

1⁄4 t. de tomates séchées, broyées

1⁄2 t. de parmesan râpé

Photo fournie par Philippe Lapointe

MÉTHODE

Dans un bol, combiner l’eau, la levure et le sucre. Laisser reposer 5 minutes le temps que la levure s’active. Pendant ce temps, dans le bol d’un mélangeur sur socle, mettre la farine et le sel. Lorsque le mélange d’eau et de levure est prêt, ajouter l’huile d’olive et combiner avec la farine dans le bol. Mélanger à basse vitesse pendant 5 minutes pour que tous les ingrédients soient bien incorporés. Sur un plan de travail bien fariné, déposer la boule de pâte et pétrir quelques minutes supplémentaires. Former une boule et la mettre dans un bol tapissé d’huile d’olive. Recouvrir d’une pellicule plastique et laisser lever pendant une heure. Après le premier levage, abaisser la pâte et pétrir de nouveau pendant 5 minutes. À l’aide d’un rouleau à pâte, former un rectangle d’un demi-pouce d’épaisseur. Badigeonner la pâte avec le pesto sur toute la surface. Mettre ensuite les tomates séchées et le parmesan. En prenant un rebord, former un rouleau sur le sens de la longueur. Pincer une extrémité du rouleau pour fermer l’ouverture. À l’aide d’un couteau, faire une incision au centre du rouleau de pâte de façon à séparer le rouleau en deux sur le sens de la longueur. Laisser 3 pouces de pâte intacte à une extrémité pour avoir un point de départ pour le tressage. Passer chaque languette de pâte l’une par-dessus l’autre de façon à former une tresse. Pincer l’extrémité de la pâte lorsque la tresse est terminée. Laisser reposer une heure supplémentaire.

Photo fournie par Philippe Lapointe