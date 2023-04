Pluck Tea: pour des thés éthiques et d’origine locale

La compagnie canadienne Pluck Tea offre depuis plus de 10 ans des thés dont les ingrédients sont méticuleusement sélectionnés par la fondatrice, Jennifer Commins, selon des principes éthiques. Notamment des ingrédients locaux et upcyclés qui proviennent des quatre coins du Canada.

Jennifer Commins, sommelière en thé certifiée, a lancé Pluck Tea en 2012, à Toronto. Son mantra : les meilleurs thés sont produits en petite quantité.

« De nombreuses entreprises de thé utilisent de grands mélangeurs industriels pour fabriquer leurs thés, ce qui peut entraîner des feuilles cassées et avoir un impact négatif sur la saveur, explique-t-elle. Le fait de mélanger les thés à la main en petites quantités, 10 kg à la fois, permet à notre équipe d’évaluer la qualité, l’arôme et la fraîcheur des ingrédients par le biais de contrôles sensoriels. »

Ingrédients locaux

Pluck Tea prend soin de s’approvisionner en ingrédients frais et de haute qualité, directement auprès de producteurs locaux triés sur le volet.

Ainsi, la compagnie se procure des ingrédients en Ontario, notamment de la lavande du comté de Prince Edward ou encore du ginseng de l’Ontario, et dans le reste du Canada, tels que des champignons chaga de la Colombie-Britannique et des canneberges de la Nouvelle-Écosse.

Photos fournies par Pluck Tea

Éliminer le gaspillage

Le cheval de bataille de Jennifer Commins est également d’éliminer le gaspillage grâce à l’upcycling, qui consiste à utiliser des ingrédients qui, autrement, n’auraient pas été destinés à la consommation humaine.

Ainsi, les peaux de raisin de Southbrook Vineyards, dans la région de Niagara, sont conservées pour Pluck Tea après le pressage du jus – la première étape du processus de vinification.

Autre exemple : les coques de cacao de l’entreprise torontoise Chocosol. « Nous leur donnons une seconde vie ici même à Toronto en les incorporant dans plusieurs thés. Traditionnellement, les coques de cacao sont préparées sous forme de thé dans diverses régions d’Amérique du Sud. »

Photos fournies par Pluck Tea

Enfin, l’entreprise torontoise Chaser’s Juice détourne de son compost ses écorces d’agrumes. « Vous n’imaginez pas la quantité d’écorces d’agrumes que cette entreprise de jus de fruits génère ! Il y a six ans, nous les avons rencontrés et nous nous sommes immédiatement mis au travail pour mettre au point un moyen de sécher ces écorces afin de conserver la saveur et l’arôme. »

Meilleurs vendeurs

Parmi les meilleurs vendeurs de Pluck, Jennifer Commins cite le Crème Earl Grey – « ce thé fait l’objet d’un véritable culte », le CTRL+ALT+DEL, une tisane plébiscitée des amateurs de thé sans caféine, ou encore le Pekoe, offert en trois mélanges différents (léger, moyen, fort).

Enfin, le Macha, la catégorie de thé en plus forte croissance présentement, est apprécié des clients pour sa douceur et sa saveur pleine, qui résultent du processus de vieillissement que la feuille séchée subit avant d’être moulue.

Les thés Pluck sont disponibles à la vente dans divers points de vente au Québec et en ligne. https://pluckteas.com