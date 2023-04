Découvrez 8 variétés d’une vivace printanière très facile à cultiver

Les pulmonaires figurent parmi les premières fleurs à égayer les jardins nordiques au printemps. Ces vivaces sont appréciées pour leurs petites fleurs retombantes, de couleur blanche, rose, rouge, violette ou bleue, qui s’épanouissent tôt au printemps en avril et en mai.

Plusieurs pulmonaires possèdent également un joli feuillage panaché, ce qui les rend attrayantes en dehors de leur période de floraison.

Ces vivaces tirent leur nom du fait qu’au XVIIe siècle on croyait qu’elles avaient le pouvoir de guérir les maladies affectant les poumons à cause de la ressemblance de leur feuillage maculé avec ces organes.

Toutes les espèces de pulmonaires sont originaires d’Europe. On les retrouve généralement dans les bois ou encore dans certains massifs montagneux jusqu’à une altitude de près de 2000 mètres, comme dans les monts Apennins en Italie et dans les Carpates, une chaîne de montagnes qui s’étend en arc de cercle sur la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, l’Ukraine et la Roumanie.

Sol riche et frais

Faciles à cultiver, les pulmonaires apprécient les sols riches et toujours frais, voire humides. Elles affectionnent les endroits mi-ombragés situés à l’orée des boisés, mais elles peuvent aussi pousser directement sous le couvert des arbres à l’ombre légère ou même moyenne.

Lorsqu’elles sont bien établies, plusieurs espèces et variétés sont relativement tolérantes à une sécheresse passagère. Par contre, en sol très sec et en situation trop ensoleillée, le feuillage de plusieurs pulmonaires brûle et certaines entrent même en dormance. Lors de la plantation, il est essentiel d’ajouter du compost et de placer un paillis au pied de ces plantes. Épandez chaque printemps une couche de compost de 2 à 3 cm d’épaisseur à leur base.

Feuillages maculés

La pulmonaire d’Espagne possède des feuilles vertes très caractéristiques qui sont couvertes de taches grises. Comme cette espèce n’est jamais vendue sur le marché nord-américain, c’est plutôt des cultivars très semblables tels que ‘Mrs Moon’, ‘Pink-a-Blue’ et ‘Spot On’ qui sont offerts dans les jardineries et les pépinières. Ces pulmonaires produisent des fleurs qui changent de couleur avec le temps ; elles sont roses à leur ouverture et prennent une teinte plus violacée lors de leur plein épanouissement.

Pulmonaire ‘Pink-a-Blue’

Photo fournie par TerraNova Nurseries

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60 cm

Floraison : lilas en avril et mai

Feuillage : vert maculé de taches grises

Ensoleillement : mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 3

La pulmonaire à longues feuilles, qui pousse spontanément au Portugal, en Espagne, en France et dans le sud de l’Angleterre, produit de belles fleurs bleues en mai. Une fois ses fleurs fanées, cette vivace demeure très ornementale grâce à ses longues feuilles vert très foncé marquées de taches grises. En plus d’être résistante au blanc, cette plante supporte un ensoleillement assez soutenu et tolère mieux la sécheresse passagère que la plupart des autres pulmonaires. Le cultivar de pulmonaire à longues feuilles ‘Raspberry Splash’ arbore quant à lui une abondante floraison rose, légèrement teintée de violet au moment de l’éclosion des fleurs.

Pulmonaire à longues feuilles ‘Raspberry Splash’

Photo fournie par Perennial Resource

Hauteur : 35 cm

Largeur : 60 cm

Floraison : rose en mai

Feuillage : vert foncé maculé de taches grises

Ensoleillement : mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 4b

Sous-espèce issue de la précédente, la pulmonaire des Cévennes arbore un feuillage des plus spectaculaires. Ses feuilles, presque complètement recouvertes de taches grises, sont étroites et très longues, atteignant parfois plus de 50 cm de longueur !

Pulmonaire des Cévennes

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 40 cm

Largeur : 80 cm

Floraison : bleue violacée en mai

Feuillage : gris

Ensoleillement : mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 3

Pour sa part, la pulmonaire ‘Sissinghurst White’ arbore en mai de nombreuses fleurs d’un blanc très pur. Une fois sa floraison terminée, la plante reste attrayante durant une longue période, jusqu’en novembre, grâce à son feuillage vert maculé de gris qui résiste bien aux rayons du soleil d’après-midi. Ainsi, on peut l’installer au premier rang d’une plate-bande sans craindre qu’elle devienne inesthétique durant l’été et qu’elle gâche l’ensemble.

Pulmonaire ‘Sissinghurst White’

Photo fournie par Heucheraholics

Hauteur : 35 cm

Largeur : 45 cm

Floraison : blanche en avril et mai

Feuillage : vert maculé de taches grises

Ensoleillement : mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 3

Finalement, les pulmonaires ‘Cotton Cool’, ‘High Contrast’ et ‘Majesté’ présentent de grandes feuilles presque entièrement couvertes de gris argenté, ce qui leur donne un aspect tout à fait unique et original. Leur jolie floraison de couleur rose tournant rapidement au lilas crée un contraste en douceur avec leur feuillage argenté.

Pulmonaire ‘Majesté’

Photo fournie par Rotary Botanical Gardens

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60 cm

Floraison : lilas en mai

Feuillage : gris argenté

Ensoleillement :soleil, mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 3

Sans taches

Certaines espèces de pulmonaires arborent des feuilles complètement vertes, sans aucune tache. La pulmonaire à fleurs rouges en est un bon exemple. Sa jolie floraison rouge, qui survient en mai, contraste magnifiquement avec ses feuilles d’un vert soutenu. Parmi les quelques cultivars de pulmonaires à fleurs rouges disponibles, les experts recommandent ‘Redstart’, qui arbore une floraison semblable à celle de l’espèce, et ‘David Ward’, au superbe feuillage vert tendre bordé de blanc crème.

Pulmonaire à fleurs rouges ‘Redstart’

Photo fournie par Crocus

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60 cm

Floraison : rouge en mai

Ensoleillement: mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 3

Toutefois, bien que la pulmonaire ‘David Ward’ soit une plante exceptionnelle, elle a tout de même un petit défaut. La marge de ses feuilles peut brûler si elle est exposée à un ensoleillement intense. Pour éviter ce problème, il est préférable de planter cette pulmonaire à l’abri des rayons du soleil d’après-midi dans un sol toujours frais ou humide.

Pulmonaire à fleurs rouges ‘David Ward’

Photo fournie par Cramers Blommor

Hauteur : 40 cm

Largeur : 60 cm

Floraison : rouge en mai

Feuillage : vert tendre bordé de blanc crème

Ensoleillement : ombre légère, ombre moyenne

Rusticité : zone 3

La pulmonaire à feuilles étroites ‘Azurea’ possède également un feuillage vert uni. Feuillage qui forme d’ailleurs un tapis touffu recouvrant rapidement le sol, même à l’ombre dense. En mai, elle produit de superbes fleurs d’un bleu vif légèrement violacé tout à fait remarquable. Très rustique, cette plante survit aisément aux conditions hivernales qui sévissent en zone 2.

Pulmonaire à fleurs rouges ‘Azurea’

Photo fournie par Royal Horticultural Society / Carol Sheppard