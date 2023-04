Recycler ses Serpuariens, ça sert pas à rien!

Inutile de se raconter des histoires : la crise environnementale constitue l’un des plus grands enjeux de notre époque. Heureusement, les Québécois y sont conscientisés : 86 % de la population croit à l’urgence d’agir pour le climat, selon le plus récent Baromètre de l’action climatique publié en décembre 2022.

Ainsi, la plupart d’entre nous souhaitent en faire plus pour l’environnement, mais le réel défi est de savoir quels gestes concrets poser pour passer à l’action. Que pouvons-nous faire pour vraiment changer les choses? Pour certains, notre réponse à la crise climatique est une grande préoccupation. La preuve : toujours selon le Baromètre, 56 % des personnes entre 18 et 34 ans ont ressenti de l’écoanxiété dans la dernière année, soit un sentiment d’appréhension face aux conséquences des changements climatiques.

Pourtant, la moindre action posée chaque jour par tous les jeunes et les moins jeunes a son impact pour diminuer notre empreinte écologique collective. Bien recycler carton et plastique, se déplacer en transports en commun, magasiner en friperie, composter et rejeter les contenants à usage unique ne sont qu’une infime partie des gestes que nous pouvons tous faire pour la planète. Cette mobilisation passe par les jeunes, mais aussi par toutes les générations. Elle doit se poursuivre et s’amplifier parce qu’elle est nécessaire et essentielle à notre avenir.

Le recyclage des appareils électroniques

Possédez-vous un vieux téléphone qui ne fonctionne plus du tout, un câble qui n’a plus d’utilité, une console de jeu vidéo désuète ou une paire d’écouteurs dont seul le gauche est encore opérationnel et qui traîne en accumulant la poussière ? Je me doute bien que la réponse est oui! La bonne nouvelle, c’est qu’au Québec, nous avons la chance de bénéficier, depuis plus d’une décennie, d’un programme officiel de recyclage des produits électroniques connu sous le nom Recycler mes électroniquesMC et géré par l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec).

Mais encore faut-il connaître ce programme pour s’en prévaloir et poser les bons gestes! Selon un récent sondage mené pour l’ARPE-Québec, 34 % des 18-34 ans ne savaient pas qu’un tel programme existait. Pourtant, dans un monde où les appareils électroniques se multiplient à la vitesse grand V, il est plus que jamais nécessaire de comprendre l’importance de ce programme et de l’utiliser. Il existe près de 1 000 points de dépôt officiels à travers la province permettant de recycler quelque 150 types de produits électroniques; le programme a de réels impacts positifs sur l’environnement.

Pour une meilleure préservation

Y apporter nos SerpuariensMD permet de récupérer et de valoriser des matériaux comme les métaux, les plastiques et le verre, préservant ainsi des ressources naturelles non renouvelables. Il s’agit d’un geste simple qui rend possibles à la fois la récupération de matières qui pourront encore servir et le traitement adéquat de substances toxiques qui se retrouvent dans certains composants.

En ce Jour de la Terre, l’expression « chaque petit geste compte » prend tout son sens : arrêtons-nous un moment pour observer ce que nous faisons déjà et réfléchissons à ce que nous pouvons faire de plus pour léguer aux générations futures une planète en santé.

Profitons-en également pour ajouter d’autres actions à notre coffre à outils personnel pour contrer la crise environnementale. Parce que la lutte aux changements climatiques, ça peut commencer par le recyclage de nos appareils électroniques. Recycler ses SerpuariensMD, ça sert pas à rien !

Martin Carli, Vulgarisateur scientifique, Porte-parole de l’ARPE-Québec