Rien ne nous est épargné

Nous subissons avec une accélération fulgurante la « pornographisation » de nos vies.

Tout nous est révélé à travers les médias sociaux, qui réussissent à échapper aux lois et se fichent de l’éthique la plus élémentaire, et ce, avec l’accord tacite des consommateurs de tout genre.

D’où l’enrichissement de milliardaires transformés en maîtres hors gabarit de la planète technologie.

On vit dans une société où le crime paie et où les théories les plus délirantes font reculer les avancées de la science et piétinent la médecine.

Lutte inégale

La loi du plus fort, du plus cruel et du plus puissant du moment fait régresser la philosophie humaniste qui a permis à l’Occident d’accéder au progrès et à la démocratie en imposant quelques valeurs universelles.

Les sentiments nobles, le respect de l’Autre, l’accès à l’éducation et la notion d’égalité entre les sexes sont défigurés trop souvent par un discours idéologique.

De grandes universités américaines sont devenues des temples du wokisme. Des médias traditionnels en compétition avec les réseaux sociaux ne reculent plus et exposent dans leurs pages de contenus appuyés par des faits des théories délirantes en matière de sexe en particulier.

Le Québec n’est pas en reste. Avec l’engouement pour les drag-queens au maquillage outrancier, dont on banalise l’activité auprès des petits enfants initiés par des contes à la diversité et la fluidité de genre, on assiste béatement à une forme d’offensive contre les femmes.

Mercredi dernier, devant la commission parlementaire de l’Assemblée nationale qui étudie le projet de loi 12 sur la réforme du droit de la famille, un député libéral a demandé le retrait complet de l’expression « une femme qui porte l’enfant » pour le remplacer par « une personne qui porte l’enfant ».

Femme ou personne ?

Heureusement, le ministre de la Justice responsable du dossier, Simon Jolin-Barrette, a demandé jeudi à l’Assemblée nationale de voter plutôt en faveur d’une motion pour imposer le mot « femme » plutôt que « personne ». Ce qui fut fait à l’unanimité, incluant les députés libéraux adeptes la veille d’une diversité plutôt nuageuse, pour ne pas dire orageuse.

Dans une chronique récente, j’avais parlé de l’émission de TVA, Le monde à l’envers, où une mère porteuse affirmait qu’elle était une femme porteuse et non pas une mère porteuse. J’avais écrit que je ne serais pas surprise si on exigeait bientôt que l’on parle d’une « personne porteuse ».

Hélas, je ne m’attendais guère à ce que cette attaque soit déclenchée une semaine plus tard par le PLQ en commission parlementaire.

Les médias traditionnels se sentent désormais obligés de verser dans le sensationnalisme. Ils se croient incapables de concurrencer les réseaux sociaux où des stars sans morale et sans éthique engrangent des revenus faramineux leur permettant de fragiliser à leur guise nos démocraties chancelantes.

Une proportion grandissante de citoyens n’a plus de respect ni pour les politiciens ni pour les élites intellectuelles et scientifiques. Ils préfèrent les influenceurs et les autocrates. Est-ce là notre avenir ensoleillé ?