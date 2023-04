Un phare conçu par Gustave Eiffel sauvé grâce à des citoyens

C’est l’un des tout derniers phares Eiffel en France: menacé de disparition en 2015, restauré depuis avec l’aide des habitants, l’édifice construit fin XIXe par le père de la tour Eiffel a retrouvé vendredi la jetée du port de Moguériec, sur la côte bretonne.

Ce petit fanal d’une dizaine de mètres de hauteur, qui porte les mêmes rivets de métal que la célébrissime tour parisienne, va de nouveau aiguiller les navires et poursuivre ainsi sa singulière histoire.

En 1876, fruit d’une collaboration entre l’ingénieur Gustave Eiffel et l’industriel Louis Sautter, il est conçu dans les ateliers Eiffel de Levallois-Perret, près de Paris, et acheminé, via la Seine, sur le port normand de Honfleur.

Peint par Seurat, le maître français du pointillisme, le phare sert aussi de théâtre de jeu au jeune compositeur Erik Satie. Après avoir échappé aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale et devenu inusité, il est finalement installé en 1960 à Moguériec, alors premier port langoustier de France, à la demande des travailleurs de la mer.

Photo FRED TANNEAU/AFP

L’usure et la rouille lui causent toutefois du tort et sa survie est menacée quand les autorités maritimes décident en 2015, pour des raisons essentiellement financières, de ne pas le restaurer.

La mobilisation des habitants va en décider autrement. Les dons couplés aux fonds européens et français vont permettre de réunir les 540 000 euros nécessaires à la rénovation de « ce patrimoine maritime », selon l’expression du maire de Sibiril (ouest), Jacques Edern.

En septembre 2021, le phare quitte son port d’attache pour faire peau neuve dans une métallerie près de Rennes (ouest). « On a les épis d’origine, les garde-corps, la coupole, l’escalier intérieur, la girouette... Les deux tiers sont d’origine, on a conservé tout ce qu’on a pu », souligne Olivier Thébault, qui a conduit les travaux de rénovation.

Photo FRED TANNEAU/AFP

Deux ans et demi plus tard, l’édifice a retrouvé Moguériec à la satisfaction générale. « Le fait de le voir sur le quai, c’est top », s’est réjouie Marie-Line Bruneau, qui a roulé 400 km pour assister à sa renaissance vendredi.

Son phare jumeau, blanc et rouge, restauré dans les années 2010, a aussi bien voyagé depuis son affectation d’origine à Honfleur: il sert de vigie à Menton, dans le sud-est, à plus de 1000 km de Moguériec.

AFP

Il ne reste aujourd’hui en France que trois des douze phares conçus par Eiffel entre 1875 et 1878.