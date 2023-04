Une caravane portée qui fait la différence

L’arrivée de la caravane portée Kingstar sur le marché québécois vient changer la donne pour les amateurs de ce type d’équipements. Maintenant, chasseurs, pêcheurs, amateurs de ski, de plein air et autres pourront vivre leurs aventures toute l’année.

Fabriquée à Hougton au Michigan, cette caravane portée a été créée par Marcus Nimela qui demeure au Dakota du Nord.

« C’est un chasseur, un pêcheur et un amateur de la grande nature. Il vit dans sa caravane jusqu’à des températures de -35 °F, des situations fréquentes en hiver dans ce coin de pays, d’expliquer Marco Boudreault, propriétaire de EBoudreault VR, seul dépositaire au Canada. »

Ce dernier voulait créer un véhicule autonome, pour répondre aux amateurs d’aventure.

« Après une visite, j’ai vite compris que son produit pouvait répondre aux attentes de bien des amateurs de chez nous. Ce que j’ai aimé aussi, ce sont les principes de construction, et surtout, qu’ils ne produisent pas plus de 50 unités par année, préférant aller vers la qualité plutôt que la quantité. Nous avons travaillé avec eux pour qu’ils obtiennent le CSA, la norme canadienne pour les véhicules récréatifs qui sont vendus ici. »

Ce ne sont pas des paroles en l’air. Lorsque l’on se retrouve devant le véhicule, son aménagement extérieur et intérieur, prouve bien que cette compagnie a voulu créer quelque chose de différent.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Ce qu’il y a d’intéressant, ce sont les modifications que l’on peut faire à notre véhicule, explique l’expert, le consommateur peut adapter le modèle qu’il veut comme il le veut. »

Des exemples

On peut apporter des modifications selon l’activité pratiquée.

« Le véhicule que je vous présente ici pourrait très bien servir aux pêcheurs ou aux chasseurs, avec un grand garde-robe extérieur pour ranger ses vêtements à la fin de la journée. Toujours à l’extérieur, sous le marchepied, à gauche, vous avez un coffre qui est conçu pour recevoir un barbecue avec la bonbonne et en plus, il y a un raccord pour une bonbonne plus grosse à basse pression. »

De l’autre côté, toujours dans le marchepied, sous le garde-robe, on trouve un tiroir pouvant contenir une génératrice. « Le design pour l’adapter est déjà dans le tiroir, et à côté, vous avez une place pour votre réservoir d’essence. Également de chaque côté, vous pouvez rajouter des coffres en métal qui vont excéder la boîte du camion à la hauteur des supports de l’unité. Dans ces coffres, il y a des tiroirs où vous pouvez placer vos skis, vos armes à feu ou vos cannes à pêche. »

Une tournée à l’intérieur du véhicule prouve hors de tout doute le souci du confort et la solidité des installations. La particularité principale de ce véhicule, c’est le rangement à l’intérieur.

« Tous les réservoirs sont externes, eaux grises et eaux noires, ce qui a permis d’avoir trois tiroirs de rangement dans le plancher et trois sous le divan. La toilette est sur le principe d’un tiroir, ce qui permet d’avoir accès à une douche complète en stainless, ce qui signifie qu’elle ne cassera pas. Ces véhicules sont produits avec quatre types de design intérieur. »

Une grande différence

L’isolation de cette caravane portée fait vraiment la différence avec les autres sur le marché.

« C’est au niveau de la conception qu’il y a une grande différence. La structure est en bois, isolée à l’uréthane giclé, la toiture est en stainless. Il y a six cents watts de panneaux solaires, trois batteries au lithium incluses, des antennes satellites, pour le téléphone et pour le GPS, et trois milles watt d’invertor. Tout y est », poursuit-il.

« Pour les murs extérieurs, le produit utilisé est du Azdel entièrement composite. La toiture en stainless a des rabats sur les côtés, ce qui garantit qu’il n’y aura pas de fuite. »

Véhicule lourd

Il est certain que tous ces équipements font en sorte que cette caravane est plus lourde.

« Il faut absolument une camionnette double roues. Il n’est pas possible d’installer une telle caravane portée sur une camionnette 1500. On parle ici d’un produit qui approche les 4000 lb. Toutefois, je crois que si quelqu’un veut avoir une caravane portée pour très longtemps, solide et confortable, c’est le véhicule à avoir. »

Le prix de départ de cette caravane est de 79 000 $, le même que d’autres modèles sur le marché vendus par d’autres compagnies.

Il va sans dire que plus on ajoute des équipements, plus le prix va monter en conséquence. Il faut la voir comme un placement.