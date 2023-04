Planète soccer: une histoire de racisme ébranle le soccer français

Après l’Italie, c’est au tour de la France d’être secouée par une histoire de racisme. L’affaire Galtier ébranle le monde du foot français depuis un peu plus d’une semaine et tout le monde s’en mêle.

Il faut d’abord expliquer les faits. Christophe Galtier est l’actuel entraîneur-chef du Paris Saint-Germain. Or, on l’accuse d’avoir tenu des propos racistes alors qu’il était à la barre de l’OGC Nice pendant la saison 2021-2022.

Tout part d’un courriel envoyé à Ineos, la firme propriétaire de l’équipe, par un ancien dirigeant du club, Julien Fournier.

Dans le courriel révélé par Romain Molina et RMC Sports, Fournier a notamment écrit que Galtier lui avait affirmé que l’OGC Nice « ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe ». Des propos incendiaires, il faut l’avouer.

Dans le courriel, Fournier mentionne aussi que Galtier lui a dit que l’équipe, en raison de sa composition culturelle, ne cadrait pas avec ce que la ville et les partisans voulaient et ne lui correspondait pas.

Une enquête ouverte

Il n’en fallait pas plus pour que le parquet niçois ouvre une enquête et que la tempête se soulève et déferle sur la France du nord au sud et de l’est à l’ouest.

Les partisans du Paris Saint-Germain ont rapidement réagi. Le Collectif Ultras Paris a demandé à ce qu’il ne fasse plus partie de l’équipe si les faits sont avérés.

Son numéro de téléphone a circulé sur les réseaux sociaux et il a été inondé d’appels injurieux.

Galtier a de plus indiqué qu’il entendait porter plainte à trois reprises pour diffamation, visant Julien Fournier, de même que les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo.

Les joueurs qui ont évolué sous les ordres de Christophe Galtier ont été nombreux à le soutenir dans les derniers jours.

Des appuis

Ismaël Diomandé a été dirigé par Galtier à l’AS Saint-Étienne entre 2011 et 2016, et il s’est dit surpris par les révélations.

« Je suis musulman et je n’ai jamais eu aucun problème avec lui, a-t-il confié à l’émission de télé L’Équipe du soir. [...] Du côté du racisme, j’ai vraiment été surpris, car je n’ai jamais eu de problème avec lui sur ce plan. Humainement, c’est vraiment quelqu’un de bien et je garde une image positive de l’homme. »

Le PSG a offert son soutien à son entraîneur, lequel a eu des conversations avec certains de ses joueurs actuels, dont Kylian Mbappé.

Galtier, quant à lui, a rappelé qu’il a grandi dans un milieu modeste de Marseille en pleine mixité et que ça n’avait pas de sens qu’on l’accuse de racisme.

Dans le camp niçois, on tente de passer à autre chose, surtout que l’histoire implique deux personnes qui ne sont plus dans le club. L’entraîneur Didier Digard a d’ailleurs dit cette semaine que l’affaire Galtier « n’était plus un sujet » dans l’entourage de l’équipe.

Questionnement

Toutefois, l’ancien entraîneur-chef du CF Montréal Thierry Henry estime que ça ne suffit pas. Désormais commentateur pour Prime Video, il a exigé, il y a une semaine, des réponses de la part de l’OGC Nice dans cette histoire.

« Il faut que j’entende ce qui s’est passé de l’autre côté. Alors j’ai vu des gens défendre d’un côté ; de l’autre côté, pourquoi ça ne défend pas ? Je me pose pas mal de questions », a insisté Henry dimanche dernier.

« Les joueurs, à mon avis, voulaient parler. J’avais l’impression de ce que j’entendais, le coach aussi. Il faut qu’il y ait quelqu’un à Nice qui parle. Et pourquoi les Niçois ne parlent pas ? C’est un sujet important, je pense. »

Depuis, c’est plutôt silence radio du côté de Nice.

LE PSG RÊVE DE HARRY KANE

Photo d'archives, AFP

Le Paris Saint-Germain, qui est déjà très bien outillé à l’attaque, aimerait frapper un grand coup cet été en recrutant Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham Hotspur vient à échéance à la fin de la saison. Selon Le Parisien, le club franco-qatari désire mieux entourer Kylian Mbappé afin de finalement remporter la Ligue des champions qui continue de lui échapper. Il faut dire que le PSG n’avait rien fracassé lors du mercato de l’été 2022 et souhaite ainsi se reprendre.

MANÉ ET GNABRY SUR LA CORDE RAIDE

Photo AFP

Il semble que l’avenir se trouve ailleurs qu’au Bayern Munich pour Sadio Mané et Serge Gnabry. Selon les journalistes Christian Falk et Tobi Altschäffl, de Sport Bild, les deux joueurs pourraient être vendus au cours de l’été par le club bavarois. Les deux ont éprouvé des problèmes de constance et Gnabry est resté dans le rang, tandis que Mané a connu des problèmes disciplinaires en se coltaillant avec son ancien entraîneur Julian Nagelsmann, en plus d’être impliqué dans une altercation très médiatisée avec son coéquipier Leroy Sané.

DAVID ET MBAPPÉ NEZ À NEZ

Photo d'archives, AFP

On parle beaucoup de Kylian Mbappé et avec raison, mais quand on regarde les statistiques de la Ligue 1, on constate qu’il n’est pas seul en tête des marqueurs avec 20 buts. Jonathan David est assis dans le siège d’à côté avec un total identique avant le match du Paris Saint-Germain contre Angers, hier. Mbappé a cinq passes décisives à son actif, une de plus que le joueur originaire d’Ottawa.

DUELS ALLÉCHANTS EN LIGUE DES CHAMPIONS

On a connu cette semaine l’identité des équipes qui s’affronteront en demi-finale de la Ligue des champions et on aura droit à deux duels très alléchants. Dans un premier temps, le Real Madrid affrontera le Manchester City et son prolifique marqueur Erling Haaland. Et dans un second temps, on aura droit à un derby milanais entre l’AC et l’Inter, une demi-finale qui risque de déchirer le centre financie

Matchs à surveiller

LIGUE 1

Lille c. Auxerre

Aujourd’hui

Jonathan David poursuit sa route vers la conquête du titre de champion marqueur de la Ligue 1. Il livre tout un duel à Kylian Mbappé.

PREMIER LEAGUE

Wolverhampton c. Leicester

Aujourd’hui

C’est presque impensable, Leicester est dans la zone de relégation en avant-dernière place et doit l’emporter pour se sortir du trou.

MLS

Red Bulls c. CF Montréal

Aujourd’hui

Le Bleu-Blanc-Noir n’a qu’une victoire cette saison et reçoit une autre équipe qui n’a qu’un gain à son actif. L’occasion est belle de marquer des buts.

SÉRIE A

Naples c. Juventus

Demain

Premier de la Série A, Naples a joué en Ligue des champions en milieu de semaine et se déplace dans le nord de l’Italie pour ce gros duel au sommet.