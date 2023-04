Une prolongation à 3 contre 3

La Ligue nationale pourrait innover en maintenant la prolongation à trois contre trois lors du premier tour des séries afin d’éviter d’interminables matchs.

La formule a fait ses preuves durant le calendrier régulier. Elle fait le bonheur des amateurs en offrant du jeu enlevant de la part des meilleurs joueurs. De plus, les hockeyeurs en tireraient profit : avec des parties plus courtes, les blessures et la fatigue pourraient tarder à faire surface.

Au cours des dernières saisons, le spectacle en a souffert en finale de la Coupe Stanley, qui n’a pas toujours été la confrontation la plus intéressante.

Toutefois, il n’est pas question ici de tirs de barrage. Une prolongation à finir à trois contre trois serait suffisante. Adieu les marathons !

Imaginez un Connor McDavid qui file vite comme l’éclair vers le but adverse avec seulement trois adversaires pour tenter de le freiner ?

Même si Phillip Danault fait un excellent boulot présentement pour contrer le capitaine des Oilers d’Edmonton, les chances que l’attaquant des Kings de Los Angeles ait le dessus sur McDavid à trois contre trois sont très minces.

L’avantage de la patinoire...

Mais bon, la LNH est une ligue très conservatrice. Même les puristes s’endorment souvent avant la fin d’un long match au petit matin.

Pendant la saison régulière, les équipes luttent pour finir le plus haut possible au classement et espérer avoir l’avantage de la glace, afin de commencer les séries à domicile, et si nécessaire, disputer un septième et décisif duel devant leurs partisans.

Le Kraken de Seattle, le Wild du Minnesota, les Jets de Winnipeg, les Kings de Los Angeles, le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York ont fait mentir les experts en remportant la première partie de leur confrontation sur la patinoire adverse. C’est six séries sur huit !

Redoutables Rangers

Pendant que le Kraken, un club Cendrillon avec son jeu d’équipe rapide donne une bonne frousse à l’Avalanche du Colorado, les Rangers ne font qu’une bouchée des Devils du New Jersey.

Je croyais que la bande de Jack Hughes donnerait plus de fil à retordre à leurs rivaux. Mais comment miser contre une formation qui compte sur les jeunes talentueux Alexis Lafrenière, Kaapo Kakko et Filip Chytil, ainsi que les expérimentés Artemi Panarin, Patrick Kane, Vladimir Tarasenko, Mika Zibanejad, sans oublier Chris Kreider ? À l’arrière, le quart Adam Fox et le gardien Igor Shesterkin font aussi partie de l’élite.

Sans faille, les Blueshirts pourraient se rendre très loin. L’organisation a réussi à bien entourer ses choix au repêchage par des vétérans dévoués. Un exemple à suivre pour le Canadien...

Du côté de la série entre Toronto et Tampa Bay, l’entraîneur des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a su s’ajuster lors du deuxième match jeudi. Il a arrêté de jumeler ses trios à ceux du Lightning, laissant ses vedettes jouer avec confiance et rythme.

Il a de plus obtenu de la stabilité en plaçant Ryan O’Reilly au sein de la troisième unité. Puis John Tavares a réussi un tour du chapeau après avoir récupéré son poste au centre.

La lente défensive des Leafs et leur gardien Ilya Samsonov demeurent des points d’interrogation, mais le Lightning a dû se débrouiller sans le défenseur Victor Hedman.

Inquiétude à Boston

Les Bruins sont une autre équipe qui lutte sans un élément clé. Le capitaine Patrice Bergeron n’a pas fait le voyage vers la Floride. De loin favoris avant le début des éliminatoires, les joueurs de Boston ne l’ont pas facile face à des Panthers transformés depuis les critiques du père de Matthew Tkachuk, Keith.

Les Bruins semblent frustrés et plusieurs de leurs partisans ont même quitté le TD Garden à la fin de la deuxième période, mercredi.

La seule équipe qui n’est pas dans le coup, ce sont les Islanders de New York. Malgré quelques joueurs blessés, les Hurricanes de la Caroline sont de loin supérieurs.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Mais quelle mauvaise décision !

Je ne veux rien enlever à Marc-André Fleury, mais le Québécois n’aurait jamais dû être envoyé dans la mêlée lors du deuxième match face aux Stars de Dallas. Je ne comprends pas la décision de l’entraîneur Dean Evason. Filip Gustavsson avait pourtant réalisé 51 arrêts dans une victoire du Wild du Minnesota en deuxième prolongation. En séries, ce n’est pas le temps de reposer un gardien et on ne retire pas un gars qui vient de connaître une telle performance pour fouetter sa troupe. Evason a dit qu’il avait toujours alterné ses hommes masqués. Mais là, on est en séries, Monsieur le coach ! Fleury n’a pas connu une bonne sortie et il a pris le blâme. Je ne crois pas cependant qu’on le reverra de sitôt.

La valeur de Dubois augmente

Si Pierre-Luc Dubois continue de jouer de cette façon, il coûtera de plus en plus cher ! Nommé la première étoile de la première partie face aux Golden Knights de Vegas en vertu d’un but et d’une aide, l’attaquant québécois continue d’attirer l’attention des amateurs à Montréal. La formation de Winnipeg ne va pas le donner pour rien. Elle sait que Dubois veut poursuivre sa carrière avec le CH et il se lève quand ça compte. D’ailleurs, les Jets, qualifiés à la dernière minute comme les Panthers, poursuivent sur leur lancée.

On se souvient tous de Guy Lafleur

Après Mike Bossy la semaine dernière, c’est au tour de Guy Lafleur. Ça fait un an aujourd’hui que le Démon blond nous a quittés. On doit se rappeler des légendes comme Bossy et Lafleur. Guy était le meilleur joueur au monde dans les années 1970. J’ai eu la chance de le diriger avec les Nordiques et les Rangers, après avoir connu la rivalité Québec-Montréal. Il était en fin de carrière, mais j’ai apprécié l’homme. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Je vais me faire un devoir d’aller voir le spectacle du Cirque du Soleil en son hommage à Trois-Rivières, un excellent moyen de le garder dans la mémoire collective.