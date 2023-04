Alizée: le nouveau monde parallèle de Sylvie Payette

Un mystérieux appareil qui semblait être un banal chargeur de cellulaire propulse Alizée et Maéva dans un endroit étrange où les gens parlent une langue inconnue... Sont-elles dans le passé? Sylvie Payette présente Alizée, sa nouvelle série jeunesse hyper captivante.

Deux amies aboutissent à un endroit mystérieux, en raison d’un drôle d’appareil appartenant au père d’une d’entre elles. D’où vient cette idée?

À la suite de rencontres avec des jeunes où je parlais notamment de la sixième extinction et des problèmes climatiques, je les sentais tellement stressés. On le voit que la situation environnementale se dégrade. Puis, j’ai pensé que si on regardait ça autrement: et si on était, nous les humains, capables aussi de quelque chose de beau? Les jeunes oublient, des fois, qu’ils ont une force en eux...

Comme vos personnages Alizée et Maéva qui sont fortes, chacune à sa façon.

Oui. Maéva est plus réservée, alors qu’Alizée est prête à tout découvrir. Elles vont vivre une expérience extraordinaire qui leur permettra de comprendre l’importance de la nature qui nous entoure, des ressources essentielles à l’humain et ce que l’humain est capable de réaliser avec la solidarité. J’ai eu le goût de présenter une forme de dystopie, mais avec un regard positif. C’est ce qui m’intéressait finalement, cette capacité de l’humain de ne plus penser qu’à lui.

Dans cette série, vous avez inventé un nouveau langage. C’est impressionnant et ça a dû être difficile!

Moi-même, je me suis épatée (rires)! J’ai vraiment créé une langue. Je me suis dit que je ne pouvais pas mettre n’importe quel mot. Il fallait que ça se tienne... Je suis partie d’une structure plutôt proche de l’espagnol, mais avec un peu de français. J’avais mon plan et mon petit dictionnaire à côté de moi!

Vous explorez beaucoup les mondes parallèles et les voyages dans le temps. D’où vient cette fascination?

Pour ma série Nellie comme pour Alizée, il y a eu nécessité d’utiliser ce qui existe dans les théories quantiques, parce que je ne voulais pas qu’elles partent comme par magie. Par exemple, les jeunes qui lisent Nellie vont comprendre la théorie d’Einstein, ce que sont les mathématiques quantiques, quelles sont les nouvelles théories de l’espace-temps, etc. J’ai fait beaucoup de recherche et j’ai écouté des heures de conférence, notamment de l’astrophysicien Aurélien Barrau.

Si vous vous mettiez à la place de vos personnages et que vous vous retrouviez dans un monde étranger, quelle serait votre réaction?

Je serais tellement paniquée! Je dirais: «Venez me chercher! Qu’est-ce que je fais ici?» (rires) Une fois calmée, j’évaluerais la situation. Je crois beaucoup à cette théorie que quand on ne sait pas comment fonctionne une autre civilisation, il faut faire un effet miroir. Si ces personnes étrangères penchaient la tête, je pencherais la tête, si elles tendaient la main, je ferais la même chose, etc. De cette manière, j’éviterais de graves erreurs!