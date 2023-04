Bordeaux et Québec travaillent au retour de Bordeaux fête le vin

Les maires de Québec et Bordeaux, qui ont beaucoup en commun, ont convenu de concentrer leurs efforts pour lutter contre les changements climatiques et promettent le retour d’une activité populaire comme Bordeaux fête le vin.

• À lire aussi: Le maire de Québec songe à réduire la place de l’automobile au pôle Chaudière

• À lire aussi: En visite à Bordeaux, Marchand rêve à une phase 3 du tramway

Événement phare de la collaboration Québec-Bordeaux, l’activité Bordeaux fête le vin à Québec, inaugurée pour les 50 ans du jumelage, en 2012, s’est tenue pendant neuf ans et a pris fin en 2019.

Formule nouvelle

Bruno Marchand et Pierre Hurmic veulent remettre l’événement sur ses rails, mais dans une formule renouvelée.

«On rêve tous les deux, et nos chambres de commerce également, de cet événement qui va revenir sur une périodicité annuelle où on va pouvoir mettre les gens dans le coup. On va pouvoir découvrir les produits locaux», énonce le maire de Québec, d’une entrevue accordée au Journal et au quotidien bordelais Sud-Ouest, avec son homologue.

Les maires veulent y greffer une dimension culturelle et économique, également. Le tout reste à définir.

Après Juppé-Labeaume

Après le duo Alain Juppé-Régis Labeaume, qui a marqué les relations entre les deux villes jumelles, les nouveaux venus Hurmic et Marchand s’entendent comme larrons en foire.

«Nous sommes deux maires sportifs. On a la passion, on a les chaussures, on a un point en commun», rigole le maire de Bordeaux en aparté. Pour lui, c’est un signe d’une personne qui a «les pieds sur terre». Les deux élus se sont d’ailleurs délié les jambes ensemble dans une séance de jogging matinale sous la pluie.

Stephanie Martin

Ils ont plusieurs points communs, dont leur entrée fracassante en politique. Comme Bruno Marchand, Pierre Hurmic était donné perdant en début de soirée électorale, et a fini par arracher la victoire à son adversaire au fil d’arrivée.

«C’est à la fois anecdotique et très parlant de nos parcours, analyse le maire de Québec. Le fait d’avoir été l’invité surprise d’une soirée électorale, évidemment on le partage. Ce qui vient avant, c’est cette idée de croire à la politique autrement.»

Environnement

Les deux maires ont aussi tous deux une forte conscience environnementale. Et c’est sur cet enjeu qu’ils comptent bâtir les relations futures entre les deux villes, dans cette entente de jumelage qui dure depuis plus de 60 ans. Québec et Bordeaux, inscrites au patrimoine de l’UNESCO, doivent faire face aux défis des changements climatiques et s’y adapter. Leurs maires veulent ensemble «inventer la ville de demain», décarbonée. «C’est impératif d’apprendre les uns des autres», dit Bruno Marchand.

Ils souhaitent pour cela un allégement des règles strictes de l’UNESCO pour leur permettre, par exemple à Bordeaux, d’installer des panneaux solaires sur les bâtiments patrimoniaux, et à Québec, des bornes de recharge dans le Vieux-Québec.

Ils ont bon espoir d’y parvenir. «L’UNESCO est en train d’évoluer», exprime M. Hurmic.

Dimanche, le maire entame la deuxième portion de son programme à Namur, ville de Belgique, capitale de la Wallonie, où il discutera entre autres d’art, de culture numérique et de patrimoine.