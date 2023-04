Candidat à la mairie de Toronto à 18 ans

Un jeune homme de 18 ans va tenter de briguer la mairie de Toronto aux prochaines élections, le 26 juin 2023.

Meir Straus a soufflé ses 18 ans bougies en mars dernier et est désormais candidat à la mairie de la ville la plus peuplée au Canada.

En entrevue avec la chaîne CP24, il a expliqué que pour son anniversaire, la seule chose qu’il a demandée était de pouvoir s’inscrire comme candidat à la mairie. «Mes parents m’ont demandé s'il n'y avait rien d'autre que je voulais, quelque chose de plus utile pour mon avenir. Et je leur ai dit "non". C'est tout ce que je veux», a-t-il confié.

Meir Straus, qui fréquente une école privée du quartier de North York, a admis que sa candidature à la mairie est un peu «une blague» mais il espère que ce sera l’occasion de mettre en avant certains sujets qui touchent les jeunes.

«Ça me fait rire, moi et mes amis, oui. Mais j'apporte quelque chose d’autre [...]. Nous avons besoin de quelqu'un qui se soucie des problèmes qui entourent ma génération», a-t-il déclaré.

Il souhaite notamment parler de «l’impossibilité» pour les jeunes d’être propriétaire, ainsi que des problèmes de santé mentale et d’itinérance.

«Ma génération ne possédera jamais de maison. Je ne pourrai probablement jamais m'offrir une maison à l'endroit où j'ai grandi, et c'est énorme pour moi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être fait à ce sujet, et personne ne s’en occupe», a-t-il déploré.

Meir Straus espère que sa candidature motive les jeunes citoyens à s’intéresser à l’élection pour les amener aux urnes. S’il ne devient pas maire de Toronto le 26 juin prochain, il compte prendre une année sabbatique avant d’entrer à l’Université.

Actuellement, il y a 50 candidats inscrits pour tenter de briguer la mairie de la ville reine, dont des élus municipaux. Pour être candidat, il faut être en mesure de payer des frais de bureau de 200 $, être âgé de 18 ans ou plus, être citoyen canadien, résident ou propriétaire foncier de Toronto et avoir le droit de voter dans Canada.

Rappelons qu’après la démission de John Tory, le 10 février dernier, c’est Jennifer McKelvie qui est devenue maire par intérim de Toronto.