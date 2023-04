En mode lecture: les dérives de l’Inde

Notre plus récent coup de cœur? Ce surprenant roman qui sort incontestablement du lot.

Le début de ce pavé de près de 600 pages n’est pas sans rappeler celui d’un roman de Stephen King, Mr Mercedes : roulant beaucoup trop vite, une grosse Mercedes noire fauchera d’un coup cinq personnes, dont une femme enceinte. Là s’arrête la comparaison. Car toutes sans abri, les victimes de ce drame avaient établi leur campement de nuit sur le bas-côté d’une rocade très fréquentée de... Delhi.

C’est l’un des grands avantages de ce livre, par ailleurs excellent. À peine ouvert, il nous trimballe d’un bout à l’autre du pays et nous permet d’entrevoir des visages de l’Inde qui ne figurent généralement pas dans les guides touristiques. Et juste pour ça, il vaut amplement le détour.

Un parcours semé d’embûches

Après l’accident, Ajay, un domestique de 22 ans, sera aussitôt envoyé en prison. À en croire la version officielle, il aurait pris la Mercedes sans autorisation pour aller se balader, une bouteille de Jack Daniel’s à ses côtés. Vrai? Faux?

On le saura en lisant son histoire, qui n’a rien d’un conte de fées: issu d’un couple de hors-caste condamnés à vidanger des latrines sèches, Ajay a été vendu pour rembourser une dette contractée dans des circonstances particulièrement révoltantes. À huit ans, il sera ainsi amené de force de l’autre côté de l’Himalaya afin de travailler dans une ferme du matin au soir. Mais intelligent et prêt à tout pour avoir une meilleure vie, Ajay n’a pas fini de nous surprendre.

À lire. Un beau gros coup de cœur!

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Crie-le !

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Le journaliste et écrivain Roberto Saviano vit sous protection policière depuis 17 ans, ses écrits sur les milieux mafieux ayant déchaîné les foudres de plus d’un parrain. Alors, s’il y a quelqu’un qui sait ce que «tenir tête» signifie vraiment, c’est bien lui. Et dans cet essai franchement passionnant, il dresse le portrait de 30 personnalités qui ont refusé de se fondre dans le moule, comme Martin Luther King, Émile Zola ou Anna Akhmatova.

Le premier jour du printemps

Photo fournie par les Éditions 10/18

Envie d’un roman bouleversant? Le voilà. Il met en scène Chrissie, une enfant qui a probablement hérité de la pire mère du monde. Ne connaissant que la violence et la misère, Chrissie finira ainsi par commettre l’impensable: à huit ans, elle va étrangler le petit frère d’une amie. Ce qui, 15 ans plus tard, ne l’empêchera pas de devenir mère à son tour. Mais quel genre de mère? À vous de le découvrir.

Emménager dans plus petit sans souci

Photo fournie par les Éditions de l’Homme

Quelle que soit la raison qui nous pousse à déménager, passer à plus petit peut facilement devenir un véritable casse-tête. Quoi conserver? Que faire avec tout ce qu’on va décider de ne pas garder? Comment s’organiser pour y arriver à temps? Ce livre est là pour nous guider d’un bout à l’autre, et il le fait bien. Il explique même comment vider une maison dans les cas de succession.

Créez un potager en sacs

Photo fournie par les Éditions MultiMondes

Bonne nouvelle! Même si on habite en appartement et qu’on n’a accès qu’à un minuscule balcon, il est possible d’y faire pousser une grande variété de fruits et légumes. Grâce à la culture en sacs, dont on découvrira ici tous les secrets, on pourra manger carottes, aubergines, concombres, brocolis et melons fraîchement cueillis d’ici la fin de l’été!

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions de La Martinière

À qui la faute

Avant de se mettre lui-même à écrire des romans policiers, Ragnar Jónasson a d’abord traduit de l’anglais vers l’islandais plusieurs livres d’Agatha Christie. Et c’est sans doute ce qui lui a inspiré ce huis clos assez glaçant.

De quoi en retourne-t-il? Quatre amis de longue date ont décidé de se retrouver le temps d’un week-end pour aller chasser la perdrix sur les hauts plateaux de l’est de l’Islande. Mais en cours de route, une violente tempête de neige frappera la région et pour échapper au pire, ils n’auront pas d’autre choix que de se réfugier dans une cabane de secours perdue au milieu de nulle part.

Une atmosphère oppressante

Le vrai cauchemar commencera dès l’instant où ils pousseront la porte de cette cabane. Car une fois à l’intérieur, ils devront faire face à une situation totalement inusitée dont on ne dira rien afin de ne surtout pas tomber dans le divulgâchage.

Racontée tour à tour par Ármann, Helena, Daníel et Gunnlaugur, qui est sans conteste le mouton noir du petit groupe, l’histoire donne vite le frisson. Parce que livrés à eux-mêmes, ces quatre amis qui se connaissent pourtant depuis l’adolescence pourraient bien devenir ennemis.