Être gai ne met pas quelqu’un à l’abri des peines d’amour

Je suis gai et j’étais en couple depuis dix ans quand une de nos connaissances m’a appris que mon chum m’avait de toute évidence trompé pour l’avoir croisé dans un bar en charmante compagnie. Ne pensez surtout pas que cette personne avait sauté trop vite aux conclusions puisque j’ai confronté mon chum et qu’il n’a rien nié. Je travaillais hors du Québec à ce moment-là. Se sentant seul, il s’est laissé prendre au jeu de la séduction m’a-t-il avoué sans se rendre compte combien il me faisait mal à l’orgueil et au cœur, tout en jurant m’aimer autant qu’avant.

Je sais que plusieurs pensent que les relations entre hommes ce n’est jamais sérieux, juste basé sur le sexe. Mais quand j’ai rencontré mon chum, je lui avais clairement exprimé les exigences que j’avais pour qu’on puisse s’engager ensemble à long terme, et l’exclusivité trônait en tête.

J’étais sérieux, et il m’avait semblé sérieux lui aussi en acceptant de se conformer à la parole qu’il me donnait. Je lui ai donc demandé de partir en emportant ses affaires. Ce qu’il a fait dans les jours qui ont suivi, non sans avoir tenté de me convaincre que c’était un simple accident de parcours, que plus jamais ça n’arriverait puisqu’il tenait à moi plus que tout au monde.

Je me suis montré inflexible. Ça fait trois mois que c’est arrivé et je ne m’en remets pas. Je l’aime encore, Louise, et il ne me sort pas de la tête. Ma meilleure amie me dit que je n’ai qu’à l’appeler pour recoller les pots cassés car lui aussi est resté seul et regrette sa malheureuse aventure d’un soir. Pourquoi ça fait si mal de rompre, même quand on sait qu’on a raison de le faire ?

Anonyme

Ça fait mal parce que vous aimez justement. Il ne suffit pas de laisser son orgueil dicter la fin d’une relation parce qu’on s’est senti blessé pour que le sentiment s’évanouisse dans la nature. Votre amie a raison de vous inciter à recoller votre union si tous les deux vous êtes disposés à le faire parce qu’un sentiment fort vous unit encore l’un à l’autre. Et n’est-ce pas une occasion en or d’en profiter pour renouveler vos vœux pour les bonnes raisons, et surtout en acceptant de pardonner pour vrai l’erreur commise ? Ne laissez pas votre orgueil blessé mener la suite de votre vie.