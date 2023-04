L’autocueillette d’Anne-Marie Olivier

Anne-Marie Olivier est fébrile. Directrice artistique du Trident durant dix ans, l’auteure, actrice et metteuse en scène sera de retour sur les planches du théâtre qu’elle a dirigé. Elle y dévoilera sa toute nouvelle création intitulée Quinze façons de te retrouver.

Habituellement, ses créations sont construites à partir d’histoires vécues par les autres. Cette fois, ça part du très intime.

« C’est mon premier gros cas d’autocueillette », a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien, à quelques jours de la première.

À l’affiche au Trident du 25 avril au 20 mai, Quinze façons de te retrouver est une œuvre de fiction qui part d’un fait vécu.

Le point de départ est une coupure qui a traversé sa vie sans que la personne lui donne d’explications. C’est l’histoire d’une femme qui élabore une série de plans loufoques afin de retrouver la personne perdue.

« C’est quelque chose qui m’est arrivé il y a très longtemps. On y repense le lendemain, la semaine suivante et le mois suivant. C’est devenu comme une urgence. Il fallait que je fasse quelque chose avec ça », a-t-elle raconté.

Lorsqu’elle a commencé à écrire, Anne-Marie Olivier précise que les mots et les phrases jaillissaient à grands jets.

« C’est fou comment l’être humain a la capacité d’enfouir des choses en lui, en se disant que ce n’est pas grave et qu’il y a des affaires pires que ça. Il ne m’est rien arrivé de dramatique, mais j’ai refoulé ça durant une douzaine d’années et à un moment donné, ça remontait. Il fallait que je m’en occupe », a-t-elle indiqué.

Frontalement

Anne-Marie Olivier préfère ne pas trop être précise sur l’événement qui est à l’origine de la création de ce spectacle mis en scène par Maryse Lapierre.

« Je ne suis pas quelqu’un de subtil. Je ne suis pas capable d’en parler sans en parler. Je le fais frontalement. Les explications sont dans le spectacle », a-t-elle confié.

Sur scène, avec l’auteure, actrice et metteuse en scène, on retrouve Ben Shampouing, guitariste de Tire le coyote, qui interprète la trame sonore.

« C’est vraiment beau ce qu’il a fait. C’est, je crois, la première fois qu’il fait de la musique pour le théâtre. S’il aime ça, ça ne sera pas sa dernière », a-t-elle fait remarquer.

Quinze façons de te retrouver témoigne d’un personnage qui vit une transformation.

« C’est drôle et pas drôle. On rit et on est touché. Il y a toujours, dans mes spectacles, une célébration de l’extraordinaire affaire d’être en vie », a-t-elle dit.

Anne-Marie Olivier ajoute que sa création aborde aussi l’importance de chérir les liens qu’on a et que la vie veut qu’on chérisse.

« On veut faire quelque chose qui va donner du sens au monde qui vient nous voir. C’est précieux. J’ai vraiment hâte de voir la réaction », a-t-elle laissé tomber.