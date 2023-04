Le Projet Riopelle: un nouveau terrain de jeu pour Robert Lepage

À quelques jours de la grande première du Projet Riopelle, Robert Lepage avoue ressentir de bonnes sensations. Le créateur et metteur en scène a l’impression, avec cette œuvre théâtrale autour du peintre québécois, de toucher à quelque chose de nouveau.

«L’univers de Riopelle nous amène à des endroits forts intéressants. Quand le show te dépayse toi-même, c’est bien le fun et c’est toujours bon signe. Je me dis toujours que si je peux réussir à initier le spectateur, qui n’est pas habitué, à cette forme d’art, je vais avoir fait ma job», a-t-il déclaré lors d’un entretien.

Robert Lepage a fait trois ans de recherche pour la création de ce spectacle multidisciplinaire, commande de la Fondation Jean Paul Riopelle, qui sera dévoilé mardi chez Duceppe et ensuite, à l’automne, au Diamant.

Gabriel Lemire et Luc Picard se glisseront dans la peau de Jean Paul Riopelle à différents moments de sa vie. Sept acteurs additionnels, dont Anne-Marie Cadieux et Richard Fréchette, interpréteront 80 personnages.

Confiance

À force de faire des ateliers et de fouiller, pour la préparation de cette œuvre, Robert Lepage a découvert un univers fascinant et qui a ses propres règles.

«J’ai toujours aimé les arts visuels, mais je n’étais pas un fin connaisseur de la peinture québécoise et surtout de la peinture abstraite. C’est un univers qui ne m’a jamais attiré parce que je ne le comprenais pas, que je ne le connaissais pas et je ne savais pas comment approcher ça», a-t-il indiqué.

Photo Stevens LeBlanc

Au cœur des décors et de l’espace de jeu, Robert Lepage avoue avoir un bon feeling. Il est confiant.

«Ça goûte et ça sent ce que ça va probablement être. Ça sent bon et même très bon. On est, je pense, en business», a-t-il fait remarquer.

Le Projet Riopelle s’intéresse à la carrière du peintre-sculpteur, depuis son entrée à l’École du meuble en 1944 à la réalisation de son œuvre Rosa Luxembourg, qui est au centre de la création de Robert Lepage.

Riopelle a réalisé cette fresque de 30 tableaux, qui fait 30 mètres de long, après avoir appris la mort de la peintre américaine Joan Mitchell, avec qui il a partagé sa vie durant 25 ans.

Inspiration

Noémie O’Farrell se glissera dans la peau de la jeune Joan Mitchell. Anne-Marie Cadieux interprétera celle qui est plus âgée.

«C’est une grande artiste et une femme extrêmement sensible. Ce qui a servi son œuvre, mais peut-être pas sa vie personnelle. C’était une personnalité à fleur de peau, une féministe, une femme singulière et indépendante d’esprit. Sa relation avec Riopelle a été tumultueuse, mais ils se sont beaucoup inspirés mutuellement», a-t-elle révélé.

Noémie O’Farrell personnifiera aussi Muriel Guilbault, une actrice de théâtre, signataire, avec Riopelle, du manifeste artistique Refus global, et Huguette Vachon, dernière conjointe de la vie du peintre, avec qui il a passé les dernières années de sa vie à L’Isle-aux-Grues.

Le Projet Riopelle dure quatre heures avec deux courts entractes.

«La vie de Riopelle, ça ne peut pas se raconter en deux heures. C’est trop riche. Ça vient aussi avec des grands pans de l’histoire du Québec. Je pense que c’est une bonne longueur pour le show, qu’il va assez être intéressant et tenir le monde en haleine», a dit le créateur et metteur en scène.

Le Projet Riopelle est présenté du 25 avril au 11 juin au Théâtre Jean-Duceppe. Il sera à l’affiche du 19 octobre au 19 novembre au Diamant.